Oosterscheldeweek moet Zeeuwen hun eigen natuur meer laten waarderen

Gedurende de week zal er extra aandacht besteed worden aan het verhaal rondom de verdronken stad Reimerswaal vlakbij Tholen en de verdronken dorpen in de Oosterschelde. Tijdens de opening werd symbolisch een reddingsboei in het water gegooid. Hierop was een bord bevestigd waarop de naam Reimerswaal te lezen stond met daaronder de tekst 'verdronken dorp in de Oosterschelde'.

Voor de Zeeuwen

Door middel van vaar-, fiets- en kajaktochten, wandelingen over slikken en schorren, duiktochten en fotoworkshops kunnen mensen kennismaken met het nationaal park. En volgens Wilco Jacobusse van het Nationaal Park Oosterschelde is deze week speciaal bedacht voor de Zeeuwen. "We zien dat er gedurende het jaar heel veel toeristen deelnemen aan allerlei activiteiten op en rond de Oosterschelde. Dat is mooi, maar we willen juist onze eigen bewoners uitnodigen om hun eigen achtertuin te beleven."

Hij herkent het overigens wel en vergelijkt het met een vakantie. "Je gaat in een ver land wel musea bezoeken, wandelen of dolfijnen spotten, terwijl je hier ook op safari kan om zeehonden van dichtbij te bekijken of een groep bruinvissen. Je moet het alleen weten. Nou, en met deze week hopen we dat te bereiken."

De Oosterschelde is uniek in Zeeland en het is van groot belang om mensen te laten kennismaken met wat hier allemaal te zien is, te ervaren is, te ruiken en te proeven valt." Anita Pijpelink - gedeputeerde Provincie Zeeland

Volgens gedeputeerde Anita Pijpelink is deze week van groot belang voor Zeeland. "Het is belangrijk dat zowel jong en oud, mensen die weten hoe prachtig dit gebied is, maar ook mensen die dat nog niet weten, laten kennismaken met wat hier allemaal te zien is, te ervaren is, te ruiken en te proeven valt. Het Nationaal Park is uniek in Zeeland en het is belangrijk om dat onder de aandacht te brengen."

De openingshandeling van de Oosterscheldeweek (foto: Omroep Zeeland)

Naast de aandacht voor dit prachtige stukje natuur tijdens de Oosterscheldeweek wordt er door de provincie Zeeland achter de schermen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het gehele Zuid-Westelijke Deltagebied een Geopark Unesco status krijgt. Hiervoor wordt samengewerkt met de Provincie Brabant en Vlaanderen.

Handtekeningen

Pijpelink: "Het is een keurmerk dat gegeven wordt aan unieke natuurparken in de wereld. De Provincie Zeeland vindt dat de Scheldedelta ook op deze lijst thuishoort. We zitten nu in een fase om met elkaar de intentie uit te spreken. Als het goed is worden in november de handtekeningen gezet en gaan we ervoor om dit te realiseren."

