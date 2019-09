GOES verliest met ruime cijfers van DVS'33

Steve Schalkwijk baalt na de nederlaag (foto: Orange Pictures)

GOES begon de zware uitwedstrijd in Ermelo in een 5-3-2 opstelling. Ondanks de vele verdedigers bij GOES kwam DVS'33 in het begin van het duel al een paar keer gevaarlijk voor het doel van Brian Meulmeester. Na twee minuten gaf Enrico Patrick gevaarlijk voor, maar niemand van de thuisploeg kon de bal afwerken. Even later sneed DVS'33 gevaarlijk door de linies van GOES en moest Jarreau Manuhuwa aan de noodrem trekken. De vrije trap van Oktay Öztürk ging ruim over het doel. GOES kon daar aanvankelijk weinig tegenover brengen. De Bevelanders probeerden Steve Schalkwijk wel te zoeken, maar die stond telkens goed verdedigd.

Zware domper voor rust

Na ruim twintig minuten spelen was het toch DVS'33 dat op voorsprong kwam. Enrico Patrick gaf de bal sterk voor en zijn broer Joshua rondde het probleemloos af. DVS'33 ging meteen op zoek naar meer doelpunten, maar het was juist GOES dat beter in de wedstrijd kwam. Na goed voorbereidend werk van Sylvio Hage kreeg Mart de Kroo na een half uur spelen een goede kans. Het schot van De Kroo werd echter gepareerd door doelman Daan Huiskamp. GOES werd sterker naarmate de eerste helft vorderde. Toch wist het weinig kansen te creëren. Dat deed DVS'33 vlak voor rust wel. Joshua Patrick en Olivier Pilon kwamen er opeens razendsnel uit en lieten Meulmeester kansloos. Het was Pilon die de 2-0 op het scorebord wist te zetten.

Meulmeester belangrijk voor GOES

Ook na rust bleef DVS'33 de gevaarlijkste ploeg op het veld. De ploeg kreeg kansen op 3-0, maar was slordig in de afronding. Vooral Joshua Patrick was een plaag voor de defensie van GOES. Toch hield Meulmeester met een paar knappe reddingen de schade beperkt. GOES kon, net als in de eerste helft, hier weinig tegenover brengen. In de laatste tien minuten werd het pleit helemaal beslecht voor GOES. Eerst kreeg invaller Christiaan van Hussen de bal voor van Joshua Patrick, die hem onberispelijk binnen tikte. Jelle Klap ging niet vrijuit bij dit doelpunt van DVS'33. Vlak voor het eindsignaal kreeg de thuisploeg ook nog een strafschop na een overtreding van Ralph de Kok in de zestien. Daniël van Warven schoot de 4-0 binnen en dat was ook meteen het laatste wapenfeit van de wedstrijd.

GOES blijft door de nederlaag steken op drie punten uit drie duels.

Scoreverloop

1-0 Joshua Patrick (22)

2-0 Olivier Pilon (42)

3-0 Christiaan van Hussen (82)

4-0 Daniël van Warven (89/pen)

Opstelling

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Sherief Tawfik, Ralph de Kok, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker, Hiep Nguyen, Mart de Kroo, Ruben Hollemans, Sylvio Hage (Ruben Besuyen/80), Steve Schalkwijk