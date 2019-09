Met je auto te water? Niet afwachten, maar meteen je raam open en eruit!

Cursusleider is Joost van Huijkelom van stichting Auto te Water. Hij geeft trainingen door heel het land en leert mensen als eerste dat ze niet moeten wachten tot de auto is volgelopen met water. "Vroeger ontstond een soort luchtbel in het voertuig, maar dat is er door airco's niet meer. Het is nu een kwestie van snel de auto te verlaten. Raam open, gordel los en naar buiten."

60 dodelijke slachtoffers per jaar

Ieder jaar komen er 850 mensen door verschillende oorzaken met hun voertuig in het water. Van dat aantal komen er 60 om het leven en dat is tien procent van het totaal aantal verkeersslachtoffers in Nederland. Het aantal mensen die in het water belanden met hun voertuig loopt de laatste jaren ook nog eens flink op.

Riem los, raam open en naar buiten (foto: Omroep Zeeland)

De ochtend werd georganiseerd door ZLM Verzekeringen. Klanten van de verzekeringsmaatschappij konden voor 25,- meedoen aan de cursus, die wordt georganiseerd in de Zeeuwse week van de Verkeersveiligheid. Deelnemers hadden verschillende redenen om mee te doen. De één had net zijn rijbewijs en een ander rijdt regelmatig langs een kanaal richting ouders.

Rustig blijven

Volgens Van Huijkelom weten deelnemers wat ze nu moeten doen in zo'n situatie. "Rustig blijven is het beste advies en deze training helpt daar ook bij."