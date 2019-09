Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 7 september

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie A

Hoek heeft geen kind aan Ajax en walst door goals van Rik Impens (3x), Erwin Franse (2x) en Reguillo Vandepitte over de Amsterdammers heen. GOES lijdt juist een ruime nederlaag. In Ermelo verliest de ploeg van trainer Ruud Pennings met 4-0 bij kampioenskandidaat DVS'33.

Stand Derde Divisie

Hoek is samen met drie andere clubs nog steeds zonder puntverlies. GOES is afgezakt naar de twaalfde plaats.

Districtsbeker

Terneuzense Boys won vorige week nog met 7-2 van Walcheren, maar kan nu niets inbrengen tegen VC Vlissingen. De rood-witten zijn met 4-0 te sterk op eigen veld. Thomas de Rijke scoorde twee keer voor de Vlissingers, Nicky Merriënboer en Mourad Azzanagui verzorgden de andere goals.

Bart van Fraeyenhove (Terneuzense Boys) gaat naar de bal. In zijn rug Nicky van Merriƫnboer van VC Vlissingen (foto: Hans Brouns)

Yerseke wint van Oranje Wit en heeft nog kans op groepswinst, het staat één punt achter EBOH, de tegenstanders van volgende week.

FC Axel moet zweten, maar trekt een zege tegen SVSSS over de streep. Hulsterloo verslaat Schoondijke. Bij rust stond het 3-3, een eigen doelpunt van de Schoondijke-doelman leidt tot de 4-3 eindstand. In dezelfde poule heeft Sluiskil geen schijn van kans tegen Nieuwdorp. GPC Vlissingen, dat door de toestand van de velden in Middelburg op het eigen complex speelt, wint met 2-1 van Jong Ambon.

STEEN boekt de tweede zege in de poule en doet dat in stijl; Rillandia wordt met 8-1 naar huis gestuurd. De ploeg uit Sint-Jansteen heeft kwalificatie in eigen hand. Luctor Heinkenszand houdt een doelsaldo van 16-0 over aan de eerste twee wedstrijden; het is met 5-0 te sterk voor Apollo'69. Kersverse zaterdagploeg Zeelandia Middelburg verslaat derdeklasser VCK.

RCS boekt de grootste naoorlogse zege in een officieël duel. Het verslaat Brouwershaven met 14-0, Yordi Nijland en Dyllan Davidse scoorden beiden vier keer voor de Souburgers. De vrouwen van DKS'17 komen ook goed voor de dag, zij zijn met 12-0 te sterk voor Terneuzense Boys. Sparta/JVOZ wint met 6-2 van Klarenbeek.