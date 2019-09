Brian van Goethem stapt af in Vuelta door ziekte

Via Twitter laat de Terneuzenaar weten dat hij gistermorgen ziek is geworden en dat er geen kracht meer zit in de benen. Van Goethem stond op de 149e plek in het algemeen klassement.

Brian van Goethem (foto: Orange Pictures)

Invaller

Door de zware ritten en de vele klimkilometers hoopte van Goethem sterker te worden, zodat hij volgend seizoen zijn kopmannen langer kan helpen. De 28-jarige renner werd op het laatste moment opgeroepen voor de Vuelta a España. Hij verving de Belg Victor Campenaerts.

Vooraf was de rol van Brian van Goethem onduidelijk. De ploeg van Lotto Soudal startte zonder kopman aan de ronde, waardoor het een selectie was vol vrijbuiters. Hij had gehoopt zeker één á twee ritten mee te zitten in de ontsnapping, maar dat is hem in de twee weken niet gelukt.

