Genieten van het Zeeuws-Vlaamse land met je rijtuig, koets of bezemwagen...

De route ging via Sluis, Retranchement, Cadzand, Cadzand-Bad en Sint Anna ter Muiden. De deelnemers waren hoofdzakelijk Vlamingen die met deze tocht weer eens van hun rijtuig konden genieten. Onderweg waren er verschillende stops, waar de paarden even konden rusten en de deelnemers konden genieten van een glaasje wijn, bier of iets fris en wat konden eten.

Veranderingen

De tocht is in de jaren wel wat aangepast. Zo is er dit jaar met de route zoveel mogelijk voor onverharde wegen gekozen. Een andere wezenlijke verandering is het aantal deelnemers. "Vroeger reden er met gemak 35 rijtuigen mee", legt een deelneemster uit De Haan uit. "En dat was te druk, vooral voor de paarden, die daar paniekerig van werden." Nu er een maximum is ingesteld is het volgens haar een stuk beter te doen voor de paarden.

Maar wat er al die jaren hetzelfde is gebleven, is de gezelligheid onder elkaar, volgens de deelnemers. Wat ook niet is veranderd, is de paardenpoep op de weg. Maar daarvoor reed er de hele dag een vreemde eend in de bijt mee met de tocht; de bezemwagen van de gemeente.