Man die 19-jarige Middelburger doodstak gaat vrijuit

Gerechtshof Den Bosch (foto: OZ)

De Middelburger kreeg in februari 2016 nog zes jaar cel van het hof in Den Bosch. Maar de Hoge Raad oordeelde dat de zaak moest worden overgedaan.

Geen vrijspraak

Ontslag van rechtsvervolging betekent niet dat de man is vrijgesproken van de doodslag. Advocaat Peter van Zon die de man heeft bijgestaan legt uit: "De doodslag zelf is bewezen, maar het hof heeft bepaalt dat er sprake is van een noodweersituatie. Daarom kan hij daar niet voor gestraft worden." Het strafbare feit zelf is dus wel bewezen.

Wat gebeurde er op 1 maart 2014? Op zaterdagavond 1 maart 2014 ging het mis op de Middelburgse Turfkaai. De toen 51-jarige Middelburger stak de 19-jarige Dennis van de Velde neer nadat hij onenigheid had gekregen met een groepje jongeren dat hem al vaker zou hebben getreiterd. Op de bewuste dag had Dennis de man achtervolgd tot in het halletje van een café. Daar stak de man zijn belager neer, volgens zijn advocaat omdat hij geen kant op kon.

Het hof oordeelt nu dat het grijpen naar een mes niet proportioneel was omdat de man door zijn belager werd geslagen. Wel begrijpt het hof dat de man zichzelf verdedigde in de benarde situatie in het kleine halletje.

43 keer naar de politie

De man werd al langer getreiterd. Zo is hij 43 keer naar de politie gestapt om melding te maken van pesterijen. Omdat hij zich daar niet gehoord voelde ging hij op een gegeven moment een wapen dragen.

Lees ook: