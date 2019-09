Nieuwe aanwas loodsen nodig om tekort te voorkomen

"Het gaat ons economisch voor de wind. Dat betekent een toename van het scheepsverkeer. We hebben dus meer loodsen nodig om al die schepen te bemannen", zegt voorzitter Georg Jaburg van het Loodswezen regio Scheldemond.

Wat doet een loods? Een loods adviseert kapiteins en schippers bij het navigeren door een bepaald gebied. In ons geval de Westerschelde. Met zijn vele bochten en kronkels is de Westerschelde een van de moeilijkst te bevaren wateren ter wereld. Hij verbindt de havens van Antwerpen, Vlissingen, Gent en Terneuzen met de Noordzee.

Het Loodswezen heeft een eigen opleiding. Op dit moment worden acht mensen opgeleid tot loods. Een van hen is Paul van Dijk. Hij werkte tien jaar lang als stuurman in de bagger en de offshore. Dan was hij vijf weken van huis om daarna weer vijf weken thuis te zijn. "Soms liepen de klussen uit of je moest nog ergens een extra cursus volgen. Dat vraagt veel van het thuisfront."

Week op week af

Toen er ook nog een kleine op komst bleek, hakte Van Dijk de knoop door. "Als loods werk ik straks één week op en één week af. Het is een mooi beroep. Je gaat aan boord op het meest interessante stuk van de reis. En je werkt op schepen van allerlei soorten en maten en iedere dag een andere crew. Dat maakt het heel afwisselend. Bovendien werk je in een maatschap. Dat vrije bestaan zonder baas, die over je schouder meekijkt, bevalt me wel."

Paul van Dijk volgt de opleiding tot loods (foto: Omroep Zeeland)

Mensen met ervaring in de zeevaart, zoals Van Dijk, zijn er steeds minder en daarom dreigt er in de toekomst een tekort aan loodsen. Jaburg: "We merken dat er nog genoeg studenten zijn op de zeevaartschool, maar dat ze na het behalen van het diploma niet verder gaan in de zeevaart." En daar zit het probleem. Want om loods te kunnen worden heb je ruime ervaring nodig als bijvoorbeeld stuurman.

Een pittige opleiding

Maar dat is nog niet genoeg. Je moet ook nog een interne opleiding van ruim dertien maanden volgen. "En die is best pittig", vindt Van Dijk. "Het is een opleiding op hbo-niveau. Vooral de combinatie van de 250 vaarten, de theorie en het onderzoek dat je moet doen maakt het lastig."

Om in de toekomst zeker te zijn van genoeg loodsen neemt het Loodswezen maatregelen. "We adverteren in vakbladen en we proberen jongeren nu al enthousiast te maken voor het loodswezen. Dat doen we onder meer door studenten aan maritieme opleidingen een lesblok Pilotage aan te bieden, waarbij ze zich volledig focussen op het loodswezen."