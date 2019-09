Schadevergoeding dader Turfkaai kan oplopen tot meer dan een ton

(foto: Omroep Zeeland)

De man heeft zo'n vier jaar vastgezeten. Door de uitspraak van het hof is dat onterecht en komt de man in aanmerking voor een schadevergoeding. Dan moet de zaak eerst wel definitief klaar zijn. De komende twee weken kan het Openbaar Ministerie nog in cassatie gaan en de zaak opnieuw voor de Hoge Raad brengen.

Ruim een ton

Advocaat Peter van Zon die de man heeft bijgestaan zegt dat zijn cliënt en hij het nog niet hebben gehad over een eventuele schadevergoeding. Ze wilden eerst de uitspraak van het hof afwachten. Voor zo'n schadevergoeding zijn in Nederland vaste bedragen vastgesteld. Het hof legt uit: "De eerste drie dagen van de inverzekeringstelling worden vergoed met 105 euro per dag en voor de tijd in het huis van bewaring geldt 80 euro per dag. De verdachte is op 2 maart 2014 in verzekering gesteld en met ingang van 13 maart 2018 weer vrijgekomen. De verdachte zou aldus een verzoek tot schadevergoeding kunnen indienen voor een bedrag van ongeveer 120.000."

Wat gebeurde er op 1 maart 2014? Op zaterdagavond 1 maart 2014 ging het mis op de Middelburgse Turfkaai. De toen 51-jarige Middelburger stak de 19-jarige Dennis van de Velde neer nadat hij onenigheid had gekregen met een groepje jongeren dat hem al vaker zou hebben getreiterd. Op de bewuste dag had Dennis de man achtervolgd tot in het halletje van een café. Daar stak de man zijn belager neer, volgens zijn advocaat omdat hij geen kant op kon.

De Middelburger kreeg in februari 2016 nog zes jaar cel van het hof in Den Bosch. Maar de Hoge Raad oordeelde dat de zaak moest worden overgedaan. Het hof oordeelt nu dat de man niet vervolgd kan worden voor de steekpartij. "Ik ben er heel blij mee", reageert advocaat Van Zon die de verdachte bijstond. "Mijn cliënt zal er ook heel erg blij mee zijn omdat er eindelijk een luisterend oor is geweest." De man heeft altijd volgehouden dat hij handelde uit zelfverdediging en daar gaat het hof nu in mee.

Luister hier het hele gesprek met advocaat Peter van Zon:

Advocaat Peter van Zon reageert op de uitspraak van het hof

Lees ook: