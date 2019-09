In deze gemeentes betaal je het minst voor je bouwvergunning

Huis in de steigers. (foto: ANP)

Je hebt trouwens sowieso geluk als je in Zeeland wil (ver)bouwen. Landelijk kost een bouwvergunning - voor een verbouwing van 10.000 euro - gemiddeld 375,40 euro. In Zeeland betaal je voor dezelfde vergunning gemiddeld 287,78 euro. Alleen in de gemeenten Goes, Hulst en Middelburg kost een bouwvergunning meer dan het landelijk gemiddelde:

Wat kost een bouwvergunning om te verbouwen in jouw gemeente?

Gemeente Vergunningskosten voor een verbouwing van 10.000 euro stijging t.o.v. 2018 Borsele 190,00 euro -17,36% Goes 399,06 euro 1,52% Hulst 537,90 euro 109,50% Kapelle 291,00 euro 1,39% Middelburg 386,48 euro 19,88% Noord-Beveland 270,00 euro -27,03% Reimerswaal 182,00 euro 0,00% Schouwen-Duiveland 200,00 euro 0,00% Sluis 195,70 euro 1,24% Terneuzen 223,00 euro 1,36% Tholen 364,00 euro 0,00% Veere 200,00 euro 0,00% Vlissingen 302,00 euro 1,36%

Hulst is met 537,90 euro een uitschieter, maar haalt het nog niet bij de duurste gemeenten in Nederland. Zo betaal je in Voorschoten, gemeente nummer 1 als het op dure bouwvergunningen aankomt, maar liefst 959,00 euro. Reimerswaal (6) en Borsele (10) staan in de top tien van Nederlandse gemeenten waar je het minst betaald voor een verbouwing van 10.000 euro.

Maar ook zij halen het niet bij de goedkoopste gemeente: in Leiden betaal je voor zo'n bouwvergunning maar 40,92 euro.

Nieuw huis bouwen?

Vereniging Eigen Huis zocht ook uit hoeveel het kost als je een bouwvergunning aanvraagt voor een nieuw te bouwen huis van 170.000 euro. In Nederland kost zo'n vergunning gemiddeld 4.835,12 euro, in Zeeland betaal je gemiddeld 3740,41 euro. In onze provincie ben je in Noord-Beveland het goedkoopst uit, de kosten liggen daar nog eens 1.100 euro onder het Zeeuwse gemiddelde.

In Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg en Sluis betaal je meer dan het Zeeuwse gemiddelde. Daarbij spant Kapelle de kroon, een bouwvergunning voor een nieuw huis kost daar 5.355 euro, meer dan twee keer zoveel als in Noord-Beveland.

Wat kost een bouwvergunning voor een nieuwbouwwoning van 170.000 euro in jouw gemeente?

Gemeente Vergunningskosten voor een nieuwbouwwoning van 170.000 euro stijging t.o.v. 2018 Borsele 3.230,00 -17,36% Goes 3.919,74 1,46% Hulst 4.742,49 19,46% Kapelle 5.355,00 1,61% Middelburg 4.307,82 22,70% Noord-Beveland 2.615,00 0,00% Reimerswaal 3.094,00 0,00% Schouwen-Duiveland 3.400,00 0,00% Sluis 4.238,40 0,25% Terneuzen 3.696,90 1,29% Tholen 3.380,00 0,00% Veere 3.400,00 0,00% Vlissingen 3.246,00 1,12%

Kijk je naar heel Nederland, dan staat Noord-Beveland op plek acht in de top tien met laagste tarieven. Staphorst duikt daar nog eens ruim zeshonderd euro onder, daar betaal je dit jaar 1.991,50 euro voor een bouwvergunning voor een nieuw huis.