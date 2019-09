Van de polder bij Westdorpe naar het topje van Mount Everest, deze Zeeuw beklimt de hoogste bergen van de wereld

Dak van de wereld

Voor 2020 staat de beklimming van de Aconcagua in Zuid-Amerika gepland. Daarna volgen de bergtoppen van Denali in Noord-Amerika en Vinson op Antarctica. "En uiteindelijk wil ik een poging wagen om de Mount Everest te beklimmen. Ik wil namelijk een keer op het dak van de wereld staan."

De zeven hoogste bergtoppen van elk continent (foto: David Cole)

Derek-Jan weet eigenlijk niet waar die drang naar het avontuur vandaan komt. "Het enige dat ik kan bedenken, is dat ik redelijk avontuurlijk ben aangelegd. Ik heb de hele wereld al gezien en ik hou niet van strandvakanties. Ik wil iets te doen hebben en ben altijd op zoek naar een uitdaging. En als het dan binnen mijn mogelijkheden ligt, vind ik het een mooi doel om er naartoe te werken."

Basiskamp Mount Everest

Het idee om bergen te gaan beklimmen ontstond een aantal jaar geleden tijdens een wereldreis die Derek-Jan maakte. In het vliegtuig zag hij een film over de Mount Everest en dat fascineerde hem enorm. "Ik ben mezelf gaan verdiepen in het beklimmen van de Mount Everest. Dat heeft ertoe geleid dat ik een wandeling van de voet tot aan het zogenaamde basiskamp gemaakt, dat op ongeveer 5300 meter hoogte ligt. Het was een tocht van meer dan twintig dagen. Het was ontzettend zwaar, want ik liep gemiddeld zo'n tien uur per dag."

Grijs en grauw

Vanuit het basiskamp kon hij de top van de Mount Everest goed zien. "Maar ondanks dat ik blij was dat ik het basiskamp had gehaald, voelde ik me ook een beetje triest. Het kamp ziet er grijs en grauw uit en je voelt aan alles dat de dood er rondwaart. Het is namelijk nog maar de vraag, wanneer je de top probeert te bereiken, of je ook levend weer beneden komt. Ik vond dat geen fijn gevoel en was blij dat ik uiteindelijk weer terug was in Kathmandu."

Voldoening

Je zou verwachten dat het bereiken van de top Derek-Jan de meeste voldoening geeft. Maar niets is minder waar. "Natuurlijk is het te gek wanneer je boven op zo'n berg staat. Maar het gaat om het hele traject. Ik organiseer namelijk alles zelf, accommodaties, gids, route, eten, etc. En als dit dan allemaal klopt en leidt tot die top, dan ben ik blij."

Geen goedkope hobby

Het is volgens Derek-Jan geen goedkope hobby. "Je moet alles kopen qua uitrusting en materiaal. M'n schoenen, bijvoorbeeld, kosten al meer dan zeshonderd euro. Ik koop dus ook niet alles in één keer, maar breidt het langzaam uit."

Daarnaast zijn de reizen op zich ook erg duur. "Je hebt je vlucht, hotel, gids, etc. De beklimming van de Mount Everest kost in totaal zo'n 75.000 euro. Ik geef dus niet zoveel uit en probeer zoveel mogelijk te sparen. Dat is soms lastig, maar het heeft volgens Derek-Jan te maken met prioriteiten stellen. "Sommige mensen sparen voor later, ik spaar voor ervaringen."

Sportief aangelegd

Volgens Derek-Jan moet je, om een berg te beklimmen, wel sportief zijn, maar is het niet zo moeilijk als het lijkt. "Als je een goede basisconditie hebt, dan zijn de meeste bergen binnen handbereik. Het zijn namelijk bijna allemaal zogenaamde 'walking mountains'." Derek-Jan komt wekelijks in de sportschool om zijn beenspieren te trainen en daarnaast zit hij regelmatig op z'n mountainbike.