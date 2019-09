1500 man extra personeel bij onderhoudsstop Dow

Onderhoudsstop bij Dow (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Niels Smits van Dow Benelux heeft de voorbereiding van deze onderhoudsstop twee jaar geduurd. "We hebben met een heel team een goede voorbereiding gehad en het is net of de wedstrijd nu kan beginnen." Qua logistiek is het volgens Smits een hele operatie die nu tot uitvoering komt.

1500 extra werknemers

Door de onderhoudsstop zijn er de komende weken 1500 extra medewerkers op het terrein, om alle onderhoud en reparaties uit te voeren. Daardoor kan het de komende tijd wel iets drukker zijn rond Dow. "Maar het zal wel een stuk rustiger zijn dan de laatste stop in 2017," zegt Smits. "De afgelopen jaren is het kantoorpersoneel verhuisd naar het nieuwe hoofdgebouw aan de Innovatieweg, waardoor deze werknemers niet meer op het terrein komen."

Ook zijn er extra maatregelen genomen voor het tijdelijke personeel. Bij Boerengat, aan de toegangsweg naar de hoofdingang, is een grote tent geplaatst waar deze werknemers zich kunnen melden. Daarna worden ze met busjes opgepikt en op het terrein gebracht.

Affakkelen

Gisteravond is begonnen met affakkelen van krater 1. De vlammen waren in een groot gedeelte van Zeeland te zien en leverde verontruste telefoontjes op bij de veilgheidsregio. "We zijn iets eerder begonnen, omdat we er klaar voor waren.

Wanneer de kraker weer in bedrijf komt, is er weer een flinke vlamontwikkeling te zien. Maar dat duurt nog tot en met eind november. In de tussentijd is er af en toe een kleine vlam te zien.

Robots en drones

Tijdens dit grote onderhoud worden er voor het eerste nieuwe technieken gebruikt. Een drone en robot worden er ingezet voor de veiligheid voor de werknemers. In tanks gaat de robot naar binnen en op grote hoogte wordt de drone ingezet voor inspectie. Zo hoeft er geen personeel worden ingezet en kunnen de opnames achteraf nog eens worden geïnspecteerd.

De grote onderhoudsstop duurt nog tot eind eind oktober. Wanneer de reparaties klaar zijn kan kraker 1 er weer 8 á 9 jaar tegenaan.