Zierikzee maakt zich op voor omvangrijk werk aan de weg

Omvangrijke wegwerkzaamheden op Schouwen-Duiveland de komende tijd (foto: Omroep Zeeland)

Rijkswaterstaat brengt een nieuwe asfaltlaag aan op de N59. Daarom is deze op verschillende locaties een aantal nachten en een weekend afgesloten. De gemeente Schouwen-Duiveland grijpt de afsluiting aan om ook aan de weg in Zierikzee te werken. Tijdens een inloopavond werden omwonenden bijgepraat.

Geen ontkomen aan

Volgens Astrid Ghering van Rijkswaterstaat wordt er alles aan gedaan om de overlast te beperken. "We doen veel werk 's-nachts, zodat het verkeer overdag door kan rijden. Maar we ontkomen niet aan een paar afsluitingen", zegt ze. "Maar iedereen rijdt graag over een weg zonder gaten, en onderhoud is nu eenmaal nodig."

Rijkswaterstaat werkt aan het gedeelte van de N59 tussen de Rotonde Zierikzee en de Laan van St. Hilaire, tussen de Laan van St. Hilaire en Schelphoek en tussen de Rotonde Zierikzee en de aansluiting met de N256. De gemeente gaat aan de slag op de N654 tot aan de Emil Sandströmweg.

Omleidingen

Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de N654, N655 en de N653 of via Schuddebeurs, Beldert en Nieuwerkerk en de N59. De omleidingsroutes staan met gele borden aangegeven.

Alle afsluitingen op een rij: 23-24 september van 20.00 tot 06.00 uur N59, nachtelijke afsluiting tussen Laan van St. Hilaire en Schelphoek in beide richtingen. 24-27 september van 20.00 tot 06.00 uur N59, drie nachtelijke afsluitingen tussen rotonde Zierikzee en Laan van St. Hilaire in beide richtingen. 27 september 22.00 uur tot 29 september 18.00 uur N59, weekendafsluiting tussen Laan van St. Hilaire en Schelphoek in beide richtingen. 30 september - 2 oktober 2019 van 20.00 uur tot 06.00 uur N59, twee nachtelijke afsluitingen tussen rotonde Zierikzee (inclusief rotonde) en de aansluiting met de N256 in beide richtingen. 30 september - 2 oktober van 20.00 tot 06.00 uur N654, tussen rotonde Zierikzee en de Emil Sandströmweg in beide richtingen. 2-5 oktober van 20.00 tot 06.00 uur N59, drie nachtelijke afsluitingen tussen rotonde Zierikzee (exclusief rotonde) en de aansluiting met de N256 in beide richtingen.

Openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden is het busstation in Zierikzee in de avonduren niet altijd bereikbaar. Op die momenten is de doorgaande route Renesse-Zierikzee, Poortambacht-busstation-Sas (met overstap naar Goes) en Oude-Tonge (met overstap naar Rotterdam) niet mogelijk. De bussen rijden wel, maar reizigers moeten een stukje lopen tussen de Oudeweg en het busstation om hun reis te vervolgen. Raadpleeg de website van Connexxion voor de laatste informatie.

Reportage informatieavond werkzaamheden Zierikzee