Onduidelijkheid over toedracht ongeluk langs N57

Rond 21.45 uur kreeg de politie melding van een ongeluk. Er was een ambulance ingezet waarin iemand is behandeld. Het slachtoffer is vervolgens op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis in Goes gegaan.

Bij het ongeval was tenminste één motor betrokken, die vermoedelijk in een scherpe bocht de sloot is ingereden. Agenten hebben in de sloot gezocht naar de kentekenplaat van het voertuig.