Jan geeft op Instagram uniek kijkje in de gevangenis

Als afdelingshoofd stuurt hij een groep van dertien collega's aan. Hij zorgt dat ze op de goede manier werken en verzorgt ook de roosters. Daarnaast is hij nu Instagram-ambassadeur. "Het is een hele bijzondere wereld waar ik in werk", aldus Jan. De gevangenis kennen mensen volgens Jan vooral van series op tv, maar ze weten niet hoe het echt is. Dat beeld probeert hij bij te sturen.

Dat doet hij door met zijn telefoon een kijkje te geven van wat zich achter de dikke muren van Torentijd afspeelt. Zo filmt hij bijvoorbeeld het cellencomplex, laat hij foto's zien van een speurhond die op zoek is naar spullen die de gevangenis in worden gesmokkeld en en deelde hij eind juli een printje van het dagschema van gedetineerden.

Nooit herkenbaar in beeld

Gedetineerden komen nooit herkenbaar in beeld. "Als ze onherkenbaar in beeld worden gebracht, vraag ik ze dat altijd even van tevoren", legt Jan uit. Gedetineerden hebben nog niet tegen Jan gezegd wat ze vinden van zijn ambassadeurswerk. Andere mensen reageren positief.

Jan werkt al 12,5 jaar bij Torentijd en denkt voorlopig nog niet aan stoppen. "Mijn werk is heel afwisselend. Ik heb soms op detaillistisch niveau contact met gedetineerden, bijvoorbeeld over een pakje shag wat wel of niet geleverd is." Daarnaast praat Jan als afdelingshoofd ook mee over hoe de inrichting draaiende gehouden moet worden.

Het Instagram-account is niet alleen bedoeld om een kijkje achter de celdeur te geven. Het moet ook nieuwe mensen enthousiast maken voor een baan in de gevangenis. De komende jaren worden er voortdurend nieuwe mensen gezocht, vooral door natuurlijk verloop en vergrijzing van de medewerkers. "Als mensen geïnteresseerd zijn kunnen ze op de Instagram-pagina kijken hoe het er hier aan toegaat en zodra er nieuwe vacatures zijn zal ik daar zeker verslag van doen", besluit Jan.

