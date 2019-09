Oproep vindt geen gehoor: geen korte broek te zien bij Calvijn College

Geen korte broeken te zien bij Calvijn College (foto: Omroep Zeeland)

In de schoolregels van het Calvijn College staat dat meisjes een rok moeten dragen en jongens een lange broek. Dat was voor een 17-jarige mannelijke leerling van VWO6 reden om het programma van presentator Tim Hofman in te schakelen. Daarop besloot de schoolleiding de jongen te schorsen.

De schoolinspectie onderzoekt of de school de jongen wel had mogen schorsen. De jongen kreeg een 'time-out' van drie dagen, maar zat al langere tijd thuis. Gisteren heeft de school een gesprek gehad met de eindexamenleerling. Het is onduidelijk wat er uit dat gesprek is gekomen en of de jongen nog steeds geschorst is. De schoolleiding wilde vandaag geen reactie geven. Ook leerlingen van het Calvijn College mochten vanochtend niet met de pers praten.

