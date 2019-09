Shirin van Anrooij geselecteerd voor WK

Shirin van Anrooij in actie tijdens het EK Wielrennen in Alkmaar (foto: Omroep Zeeland)

Van Anrooij was eerder dit jaar al succesvol op de Europese kampioenschappen wegwielrennen in Alkmaar. Ze veroverde in de tijdrit de gouden medaille door de Russische Aigul Gareeva met twee seconden te kloppen.

De tijdrit op het WK voor Junior-vrouwen is korter dan de 22 kilometer in Almaar. In Yorkshire is het parcours 14 kilometer lang. In de wegrit moet het peloton 92 kilometer afleggen.

