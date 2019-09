Alleen in Zeeland neemt gebruik diabetesmedicijnen af

In Zeeland daalt het aantal patiënten met diabetes type 2, ook wel ouderdoms-diabetes genoemd. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De Zeeuwse zorgsector reageert verheugd op de daling. "Ik denk dat we het goed doen, we zijn er ook best wel trots op", zegt diabetesverpleegkundige Judith Jimkes.

De berekening is gebaseerd op de cijfers van 2013 tot en met 2017. In Zeeland is een afname te zien van 4,0 naar 3,9 procent van de bevolking, terwijl landelijk sprake is van een stijging van 4,6 naar 4,7 procent. De laagste van Nederland is Zeeland nog niet, dat is de Gooi- en Vechtstreek. Daar is het percentage dat diabetesmedicatie gebruikt 3,7, maar dat getal stabiliseert. In Zeeland is sprake van een daling.

Mensen die op het randje zitten, wel of geen diabetes, die begeleiden we zo, dat we kunnen proberen te voorkomen dat ze diabetes krijgen." Diabetesverpleegkundige Judith Jimkes

"We proberen te voorkomen dat mensen complicaties krijgen en we proberen te voorkomen dat mensen diabetes krijgen. Je kunt het niet altijd voorkomen, maar bij mensen die op het randje zitten, wel of geen diabetes, die begeleiden we zo, dat we kunnen proberen te voorkomen dat ze diabetes krijgen", zegt Judith Jimkes.

Het eerste signaal van ouderdomsdiabetes is vaak dat je veel dorst hebt en veel moet plassen, maar heel vaak merken mensen het niet en wordt het per toeval ontdekt.

Wandelgroep in 's Gravenpolder - wandelen helpt om diabetes te beteugelen (foto: Omroep Zeeland)

Wandelen helpt

Er is veel aandacht voor een gezondere leefstijl. Meer bewegen en gezonder eten helpt. Huisartsenpraktijken en hun praktijkondersteuners werken samen met diabetesverpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Patiënten krijgen veel voorlichting en begeleiding bij het opbouwen van een gezonde leefstijl. Zo zijn er door heel Nederland wandelgroepen opgestart.

In veel dorpen en steden wandelen derhalve een avond per week een groep patiënten, waarbij een zorgverlener, de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige, de diëtiste, fysiotherapeut of de huisarts meeloopt. Het aantal huisartsenpraktijken dat meedoet aan deze zogenoemde 'Wandelchallenge' groeit. Patiënten die hieraan meedoen, trainen een half jaar lang om uiteindelijk een aantal kilometers te kunnen afleggen.

Diabetesverpleegkundige Jimkes: "We zien echt effect. Mensen worden fitter, de suikers worden beter en mensen hoeven minder insuline te spuiten of pilletjes te slikken."

Berekening

Bij het berekenen van de aantallen heeft het CBS de leeftijden per regio gestandaardiseerd. Dus de aantallen patiënten in iedere leeftijdsgroep zijn verhoogd of verlaagd om ervoor te zorgen dat regio's met een andere leeftijdsopbouw toch goed onderling vergelijkbaar zijn.

1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes en elke week komen daar 1.200 bij Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Dat is 1 op 14 Nederlanders. Iets meer mannen dan vrouwen. De bekendste vormen van diabetes zijn type 1 en type 2. Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte waarbij je lichaam stopt met insuline maken. De meeste mensen met diabetes, negen op de tien, heeft diabetes type 2, oftewel ouderdomssuiker. Veel mensen lopen eerst jaren ongemerkt met diabetes rond voordat de ziekte wordt ontdekt. 1 op de 3 van de huidige volwassen Nederlanders krijgt diabetes type 2, berekenden onderzoekers van het Erasmus MC. Gevolgen diabetes Zo'n 40 tot 56 procent van de mensen met diabetes heeft last van een of meerdere chronische complicaties van diabetes. Vaak al vóórdat de diagnose diabetes wordt gesteld. Want veel mensen lopen eerst jaren ongemerkt rond met diabetes voordat de ziekte wordt ontdekt.

10 tot 43 procent van de mensen met diabetes krijgt hart- en vaatziekten.

1 op de 10 sterfgevallen aan hart- en vaatziekten komt door diabetes.

4 tot 46 procent van de mensen met diabetes heeft oogproblemen. Na 20 jaar diabetes type 1 is dit 82%.

5 tot 40 procent van de mensen met diabetes heeft nierschade, afhankelijk van het aantal jaren diabetes.

6 tot 34 procent van de mensen met diabetes heeft aangetaste zenuwen, afhankelijk van het aantal jaren diabetes.

Tot 8 procent van de gevallen van dementie komt door diabetes. Mensen met diabetes hebben tot twee keer zoveel kans op dementie en schade aan het brein.

1 op de 6 mensen met diabetes lijdt aan depressie. Dat is twee keer vaker dan bij de algemene bevolking. Gezond leven helpt echt Gezond leven kan ervoor zorgen dat diabetes niet verergert en kan zelfs voorkomen dat je diabetes krijgt. Gezond leven wil zeggen: gezond eten, veel bewegen en afvallen als je te zwaar bent.

Lees ook: