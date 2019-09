Acties Eastman van de baan, vakbond tevreden over onderhandelingsresultaat

Eastman Chemical kunstharsproducent in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Werknemers voerden vanaf vorige week prikacties, dat houdt in dat ze geen overuren meer maakten. De vakbond koos die stakingsvorm omdat een totale staking het bedrijf onevenredig zou schaden.

Loonsverhoging

Onderdeel van de onderhandelingsresultaten is dat de werknemers in twee jaar tijd 6,25 procent loonsverhoging krijgen. Dat is hoger dan de 3 procent loonsverhoging per 1 januari 2019 en 2,25 procent in 2020 en 2021 die Eastman eerder in het finale bod had voorgehouden.

Verder gaan de vakbonden meepraten over de nieuwe pensioensregeling. Tot nu toe werd die pensioensregeling door het bedrijf en de ondernemingsraad bepaald. Ook zijn er afspraken gemaakt over de werkdruk, aanvullende WW en het generatiepact dat door onder meer een andere verdeling van het werk ervoor moet zorgen dat werknemers gezond hun pensioen kunnen halen.

De behaalde onderhandelingsresultaten gelden vooralsnog voor alle medewerkers. Van de 240 medewerkers geldt het cao maar voor zo'n honderd van de collega's. De vakbond eiste eerder dat het cao voor alle medewerkers moet gelden. Dat is niet gelukt.

'Actievoeren heeft effect'

"Bij onderhandelingen krijg je niet altijd alles wat je eruit wilde halen", zegt FNV-bestuurder Celil Çoban. "Maar dit onderhandelingsresultaat is in ieder geval veel beter dan het eerdere eindbod van Eastman Chemical Company. Zo zie je maar weer dat actievoeren effect heeft."

FNV over onderhandelingsresultaat Eastman Chemical Company

Voor de ongeveer 140 medewerkers die niet binnen het cao vallen gaat de vakbond wel nog samen met de directie van het bedrijf op zoek naar een oplossing. "We blijven het vreemd vinden dat als er twee medewerkers naast elkaar werken, de één duidelijke afspraken heeft via het cao en de ander afhankelijk is van de goodwill van het bedrijf. Daarover gaan we nog met de directie in gesprek", aldus Çoban.

