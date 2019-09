Verdachte woningoverval Zierikzee aangehouden

Woningoverval Zierikzee (foto: HV Zeeland)

Op zaterdag 31 augustus probeerden drie daders de woning te overvallen. Vermoedelijk belden de overvallers aan bij de woning aan de Anna van Saksenlaan, in de nieuwbouwwijk achter het ziekenhuis. Nadat open was gedaan ontstond in de hal een worsteling. Eén van de bewoners is daarbij bedreigd met een vuurwapen. Toen de bewoner het wapen probeerde af te pakken, sloegen de daders op de vlucht.

In het huis van de opgepakte verdachte is vanochtend door politieagenten huiszoeking gedaan en zijn spullen in beslag genomen. De politie kan vanwege onderzoek niet zeggen om wat voor spullen dat gaat. De verdachte is overgebracht naar Torentijd.

Lees ook: