Ruim een miljoen Belgen zien eerste aflevering Grenslanders

De eerste aflevering van Grenslanders was gisteren met 1.143.351 kijkers het best bekeken programma op de Belgische televisie. De misdaadserie, die voor een deel in Zeeuws-Vlaanderen is opgenomen, is daarmee in Belgiƫ tot nu toe een groter succes dan in Nederland. Twee weken geleden stemden 326.000 kijkers in Nederland af op de thrillerserie.