Carillons volgen spoor bevrijders, Zeeuwse beiaardiers spelen speciale bevrijdingsmuziek

De acht carillonconcerten in Zeeland:

Plaats Datum bevrijding Datum estafette Axel 19 september 18 september, 19.00 uur, door beiaardier Piet Hamelink Hulst 20 september 20 september, door beiaardiers Sergej Gratchev en Elina Sadina Goes 30 oktober 30 oktober, door beiaardier Rien Donkersloot Tholen 30 oktober 30 oktober, door beiaardier Gerard de Waardt Sluis 1 november 1 november, 14.00 uur, door beiaardier Piet Hamelink Vlissingen 1 november 1 november, 11.00 uur, door beiaardier Jos Vogel Sint-Maartensdijk 2 november 2 november door beiaardier Gerard de Waardt Middelburg 6 november 6 november, door beiaardier Janno den Engelsman Veere 8 november 7 november, 12.00 uur, door beiaardier David van de Vlies

De Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging heeft de estafette georganiseerd om 75 jaar vrijheid op deze manier te vieren. De aftrap is komende zaterdag in Maastricht. Op die dag is het precies 75 jaar geleden dat de Limburgse stad werd bevrijd. Daarna volgt de estafette het spoor van de geallieerden bevrijders door Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland.

De twee maanden zal in acht Zeeuwse plaatsen met carillons en klokken muziek gespeeld worden uit de tijd van de bevrijding. (foto: Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging)

Axel is als eerste Zeeuwse plaats aan de beurt. Volgende week woensdag, één dag voor de 75-jarige herdenking in Axel, zal beiaardier Piet Hamelink daar om 18.00 uur muziek spelen uit de tijd van de bevrijding. "Ik begin met het Wilhelmus, zal ook zeker het Poolse volkslied spelen en de Zeeuws-Vlaamse", zegt Hamelink. De rest van het programma moet hij nog in elkaar zetten.

9.000 carillons en klokken weggehaald tijdens WOII, ook in Axel

Carillons en kerkklokken hebben een eigen stukje geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de oorlogsjaren werden ze uit de torens gehaald om te worden omgesmolten en zo gebruikt te kunnen worden voor de Duitse oorlogsindustrie. In totaal ging het om zo'n 9.000 Nederlandse carillons en klokken, met een totaalgewicht van 3,5 miljoen kilo aan klokkenbrons.

Het carillon staat in het torentje van het oude stadhuis van Axel. (foto: Edwin Hamelink)

Ook in Axel werden in maart 1943 de kerkklokken van de protestantse en katholieke kerken weggehaald. "Die zijn later weer teruggekomen", vertelt Hamelink. Het carillon in Axel stond er toen nog niet. "Die is van 1963, een geschenk van de bevolking."

Hamelink kijkt vooral uit naar zijn concert op het carillon in Sluis op 1 november. "Dat carillon is muzikaal interessanter. Die in Axel is veel kleiner, waardoor de muziek hoger klinkt en het lastiger is om de melodie eruit te horen." Toch gaf Hamelink Axel bewust op voor de estafette van 75 jaar bevrijding. "Axel hoort daar zeker bij."