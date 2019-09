HZ start met nieuwe water-opleiding

River Delta Development is de eerste professionele masteropleiding die vanuit Zeeland wordt aangeboden. De masteropleiding is niet alleen een opleiding van de HZ. De HZ, de Hogeschool van Hall Larenstein uit Velp en de Hogeschool Rotterdam hebben de krachten gebundeld en geven om het half jaar les aan deze studenten. De studenten zitten dus een half jaar in Zeeland waar de focus ligt op kustgebieden, een half jaar in Velp (riviersystemen) en een half jaar in Rotterdam (stedelijke bebouwing).

Dit is de eerste lichting studenten van de nieuwe HZ-masteropleiding River Delta Development (foto: Omroep Zeeland)

Werken in een innovatieve praktijk is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Studenten werken daarom in zogenaamde 'Living Labs' oftewel proeftuinen op locatie. Deze week is de introductieweek. Eerst zijn ze afgereisd naar Frankrijk naar de bron van de Schelde. Vervolgens zijn ze de rivier afgereden naar de zeemonding.