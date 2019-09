Raad Reimerswaal wil zonnepark in plaats van mestvergister

Buurtbewoners protesteren tegen biovergister (foto: Omroep Zeeland)

De grond waarop het zonnepark moet komen is eigendom van ASR. Het bedrijf ZonXP wil daar een zonnepark vestigen en ASR wil daar in meegaan. ASR zou vinden dat de procedure voor de komst van de biovergister moeizaam verloopt, en wil daarom liever in zee gaan met ZonXP. Tegen de komst van de biovergister is fel geprotesteerd door omwonenden en bedrijven die bang zijn voor stank en besmetting van gewassen.

Geen garanties

Het college van B&W van Reimerswaal heeft er alles aan gedaan om de komst van het zonnepark mogelijk te maken, zegt wethouder Jaap Sinke. "De gemeenteraad heeft ons de opdracht gegeven om er alles aan te doen om de biovergister tegen te houden. De bouw van een zonnepark kán er voor zorgen dat die vergister er niet komt, maar het is geen garantie", zegt Sinke.

Opmerkelijk is dat er minder dan twee weken over gedaan is om de komst van het zonnepark in de Eerste Bathpolder en de Kreekrakpolder in Rilland mogelijk te maken. Dat steekt de initiatiefnemers van de biovergister, De Groene Poort en Engie. "Gelden die zorgvuldigheidseisen opeens niet meer voor een zonnepark, en wel voor ons?", vraagt woordvoerder Michael Verheul van Engie zich af.

Nog altijd in gesprek

"Wij zijn gewoon nog in gesprek met ASR en streven nog altijd naar de bouw van de biovergister", zegt Verheul. "Wat er nu opeens gebeurt verbaast ons, en draagt niet bij aan het vertrouwen dat wij doorgaans in het openbaar bestuur hebben. We dachten dat we goed op weg waren, maar dit is wel een vreemde gang van zaken."

De initiatiefnemers van het zonnepark willen nog dit jaar een aanvraag doen voor een SDE+ subsidie. Die moet uiterlijk 14 november 2019 worden ingediend. "Vandaar dat onze ambtenaren echt alles op alles hebben gezet voor een snelle procedure", zegt wethouder Sinke. "Over die biovergister wordt al tien jaar gepraat en er staat nog niets. Volgens mij hebben ze kansen genoeg gehad."

Wethouder Sinke over komst zonnepark Reimerswaal