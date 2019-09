Zeeland wordt wakker: biovergister, broeikasgassenuitstoot en stikstofnorm

Protest tegen biovergister (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Geen biovergister, maar een zonnepark?

De kans bestaat dat er toch geen biovergister komt in Rilland. De gemeenteraad heeft de weg vrij gemaakt voor de aanleg van een zonnepark, op het terrein waar de biovergister zou komen. Tegen de komst van de biovergister is fel geprotesteerd door omwonenden en bedrijven die bang zijn voor stank en besmetting van gewassen.

Minder CO2-uitstoot is noodzakelijk (foto: Omroep Zeeland)

Broeikasgassenuitstoot in Zeeland maar íets beter dan het landelijk gemiddelde

In Zeeland wordt gemiddeld 4,48 kilo per vierkante meter aan broeikasgassen uitgeschoten, net iets minder dan het landelijk gemiddelde dat op vijf kilo ligt. Het Zeeuwse cijfer zou een stuk lager kunnen zijn als de twee gemeenten met de hoogste uitstoot worden genegeerd. Dan scoort Zeeland een broeikasgassenuitstoot van 1,91 kilo per vierkante meter, ruim onder het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Vliegtuig op Vliegveld Midden-Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Stikstofnorm zit vliegveld in de weg

Vliegveld Midden-Zeeland kan niet uitbreiden door de onduidelijkheid over de uitstoot van stikstof. Het vliegveld wil de landingsbaan twintig graden draaien en meer helikoptervluchten faciliteren. Die plannen lopen nu vertraging op.

Morgenrood, water in de sloot (foto: Elien Maljaars)

Het weer

Zorg dat je vandaag een paraplu of regenpak neemt, want vanaf halverwege de ochtend valt af en toe regen. Later in de middag wordt het vanuit het westen droog. Het wordt een grijze dag, ruimte voor de zon is er nauwelijks. Het wordt 18 graden. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.