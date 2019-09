Vliegveld baalt van vaagheid over stikstofnorm

Vliegvelddirecteur Enno Belderok vindt dat de overheid momenteel weinig betrouwbaar overkomt: "Onze regering heeft een tool beschikbaar gesteld die niet goed blijkt te zijn. Het gevolg is dat heel Nederland en ook wij plat liggen met onze plannen."

Strengere normen

Wat is het geval? In mei keurde de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof - kortweg PAS - af. Tot dan toe werden activiteiten die stikstof zouden uitstoten, zoals de aanleg van een landingsbaan, toegestaan, als je maar kon aantonen dat er in de toekomst compenserende maatregelen zouden worden genomen om natuurgebieden te beschermen. Maar zo'n toestemming vooraf mag niet meer.

Hierdoor loopt zelfs een relatief eenvoudig project als het draaien van een onverharde landingsbaan vertraging op. Bij de aanleg rijden immers auto's heen en weer en die stoten stikstof uit.

Je vooruitgang wordt geblokkeerd." Enno Belderok, directeur Vliegveld Midden-Zeeland

Ondernemers, bouwbedrijven en de lokale en provinciale politiek zitten met smart te wachten op een nieuwe rekenmethode van het Rijk, de AERIUS-calculator. Daarmee kan een ondernemer zijn plannen doorrekenen en dan kan blijken dat het wel meevalt met de stikstofuitstoot van zijn project. Maar die nieuwe calculator is er nog steeds niet. "Ik hoop dat die er snel komt, want dan kan iedereen verder. We zijn inmiddels drie à vier maanden verder. Zo wordt je vooruitgang geblokkeerd."

Enno Belderok, directeur van Vliegveld Midden-Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Achter de politieke schermen wordt er gewerkt aan een oplossing. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw in Den Haag laat weten dat de Tweede Kamer eind deze week wordt geïnformeerd over het nieuwe rekenmodel voor stikstof. De Provincie Zeeland is bezig met het opstellen van een brief richting Den Haag waarin de stikstofproblematiek aan de orde wordt gesteld.