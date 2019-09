Bruinvissen uit de Oosterschelde worden even niet afgeluisterd

De boei waarop de zender zit. (foto: Roger van der Veken)

Dat de studio juist nu niet werkt is pech, omdat het tot en met zaterdag 14 september Oosterscheldeweek is met meer dan zestig activiteiten op en rond de Oosterschelde. Frank Zanderink van Stichting Rugvin, de initiatiefnemer van Studio Bruinvis, verwacht dat geïnteresseerden snel weer naar het geluid van bruinvissen kunnen luisteren. De nieuwe zender is nu onderweg naar Zeeland en wordt, als het weer meezit, morgen op de afluisterboei geplaatst.

Britse technicus op vakantie in Zeeland

De zender is al langere tijd kapot, maar wordt nu pas gerepareerd. Volgens Zanderink had onder meer te maken met de beschikbaarheid van technische mensen. Een Britse technicus gaat de nieuwe zender op de boei installeren. Die is niet speciaal hier naartoe gekomen, maar is nu in Zeeland op vakantie. Daarom heeft Stichting Rugvin even gewacht met de reparatie.

Hoe werkt het?

Sinds 2016 ligt er een boei voor de haven van Zierikzee waarmee naar bruinvissen kan worden geluisterd. Een hydrofoon, die aan de boei in het water hangt, vangt het geluid van de in de buurt zwemmende bruinvissen vanaf een afstand van enkele honderden meters op. Het geluid wordt via de zender - die in een kastje op de boei zit - live overgebracht naar het Havenhoofd bij Zierikzee waar de zuil staat en de onderwatergeluiden van de bruinvissen te horen zijn.

De bruinvis is de kleinste walvisachtige die in Europa leeft. Het dier gebruikt een ultrasoon geluid om onder water te navigeren, communiceren en prooien te vinden. De installatie pikt dat geluid op en zet het om naar een geluid dat voor mensen hoorbaar is.

Hoe studio Bruinvis werkt (foto: Stichting Rugvin)