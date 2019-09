Stikstofbesluit legt meer dan zeshonderd Zeeuwse bouwplannen lam

Frank van Hulle, wethouder in Terneuzen namens de lokale partij Top Gemeentebelangen, staat aan de Beurtvaartkade in Terneuzen. Op een plek waar nu nog gras groeit wil de gemeente een hotel en een appartementencomplex neerzetten. Maar tegenstanders gebruiken een uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot om het project tegen te houden.

Wethouder Frank van Hulle van Terneuzen op braakliggend terrein aan de Beurtvaartkade (foto: Omroep Zeeland)

Uitspraak Raad van State In mei keurde de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof - kortweg PAS - af. Tot dan toe werden activiteiten die stikstof zouden uitstoten, zoals de bouw van een appartementencomplex, toegestaan, mits je kon aantonen dat er in de toekomst compenserende maatregelen zouden worden genomen om natuurgebieden te beschermen. Maar zo'n toestemming vooraf mag niet meer.

"We zijn al heel ver met het bestemmingsplan. Maar mensen die bezwaar hebben ingediend gebruiken de stikstofproblematiek om aan te geven dat we dit project niet kunnen opzetten", zegt de Terneuzense wethouder. Van Hulle denkt overigens dat de uitstoot van dit bouwproject wel zal meevallen. Hij laat de eigen gemeenteambtenaren berekeningen maken, zodat de bouw geen vertraging hoeft op te lopen. Met het risico dat Terneuzen later alsnog wordt teruggefloten.

Onzekerheid troef

Maar veel ondernemers, bouwbedrijven en politici kijken reikhalzend uit naar het vrijgeven van de vernieuwde rekenmethode uit Den Haag, de zogeheten AERIUS-calculator. Daarmee kan een ondernemer zijn plannen doorrekenen om te zien hoe het is gesteld met de stikstofuitstoot van zijn project. Maar die nieuwe calculator laat na de uitspraak van de Raad van State in mei al drie maanden op zich wachten. Dat betekent onzekerheid.

Abdijcomplex in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Joan van Burg (SGP) over vertragingen in de bouw door stikstofnorm

Voorrang

SGP-Statenlid Joan van Burg merkt dat goed. Van Burg is in het dagelijks leven bedrijfsleider bij een bouwbedrijf in Vlissingen-Oost. Verschillende opdrachten gaan daar voorlopig niet door, omdat ondernemers niet weten waar ze aan toe zijn. Daardoor stellen ze de bouwinvestering uit. Van Burg vindt dat de provincie hen tegemoet moet komen. "Wat de provincie zou kunnen doen is heel veel mensen beschikbaar stellen op het moment dat die Aerius-calculator er is. Projecten die weinig tot geen uitstoot hebben kunnen dan met voorrang een vergunning krijgen, waardoor ze geen vertraging oplopen."

Zeeuwse lijst

De Provincie Zeeland is bezig met het opstellen van een lijst van alle Zeeuwse projecten die hinder ondervinden van de stikstofproblematiek. Die wordt naar verwachting deze week nog bekend gemaakt. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw in Den Haag laat weten dat de Tweede Kamer eind deze week wordt geïnformeerd over het nieuwe rekenmodel voor stikstof.

Lees ook: