Winkelstraat blijkt 'winkelcentrum' en dus is roken verboden: 'Belachelijk en betuttelend!'

Lange Zelke in Vlissingen is eigenlijk een 'winkelcentrum' (foto: Omroep Zeeland)

De Voedsel en Warenautoriteit NVWA heeft de gemeente Vlissingen een boete opgelegd van 600 euro, nadat zij rokers had waargenomen in de Lange Zelke. Vanwege de overkapping is de straat officieel een 'winkelcentrum', waar niet meer gerookt mag worden gerookt. Bij een volgende overtreding kan Vlissingen een boete van 1.200 euro tegemoet zien.

"Belachelijk en betuttelend", zegt een voorbijganger, "Als ik daar ga staan..." Hij wijst naar het zijstraatje van de Lange Zelke. "... dan mag ik wel roken en jij één meter verder onder de overkapping niet." Ook de uitbater van het lunchcafé is niet blij. Zijn terras staat onder de overkapping. "Ja, dat is wel een dingetje." De asbakken op alle terrassen in de straat zijn weggehaald.

Geen keuze

Wethouder Stroosnijder is onaangenaam verrast door de boetes van de NVWA. "We hebben geen keuze. Als we in de toekomst boetes willen voorkomen, dan moeten onze boa's het rookverbod handhaven."

De Lange Zelke staat op de nominatie om over drie jaar opnieuw bestraat en ingericht te worden. Dan zal ook de overkapping verdwijnen. Die nu al weghalen is geen optie. Wethouder Stroosnijder: "De tegels zijn te glad als het regent."

Het rookverbod geldt dus nog de komende drie jaar. Inmiddels zijn er verboden-te-roken-stickers opgeplakt. Binnenkort komen er grotere borden.