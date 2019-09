Al jong dementeren, het overkomt zovelen dat een eigen dagopvang start

Willy de Bruine is 66 jaar en is één van eersten die vanaf volgende week van de dagopvang gebruik gaat maken: "Ik vind het een beetje spannend. Wat staat me te wachten?" Met haar man komt zij een kijkje nemen in Lewedorp. "Het ziet er allemaal mooi uit. Mooie ruimtes, mooi aangekleed."

De nieuwe zachtgroene stoelen zijn al geleverd. De nieuwe waterkoker en sapmixer staan nog in de verpakking. Vanaf 16 september gaat de huiskamer pas echt worden gebruikt, vooralsnog voor drie dagen per week. Er is plaats voor acht personen per dag. De aanmeldingen lopen inmiddels binnen.

Honderd jonge mensen met dementie in Zeeland

In Zeeland zijn honderd mensen die jonger zijn dan 70 jaar getroffen door dementie. De jongste is 35 jaar. Nu wijken zij uit naar gespecialiseerde dagopvanglocaties buiten de provincie of gaan naar de reguliere dagopvang voor ouderen met dementie. Daar komen voornamelijk tachtig-plussers. Willy de Bruine: "Dat is ook niks, ee."

Nieuw in Zeeland: dagbesteding voor jonge mensen met dementie (foto: Omroep Zeeland)

"Het is best goed, denk ik", zegt Hans de Bruine. Zijn vrouw gaat straks één, en later twee dagen naar de nieuwe dagopvang. Het is een moeilijke stap voor hem en zijn vrouw. "Maar anders zit ze ook hele dagen thuis, hele dagen te puzzelen", vertelt hij, "Er is niemand die dan tegen je praat. Ja, ik. Dat wordt hier misschien iets beter. Praatjes met andere mensen en je doet van alles."

Anders zit je ook maar hele dagen thuis. Er is niemand die dan tegen je praat. Ja, ik. Dat wordt hier misschien beter. "" Hans de Bruine - zijn vrouw heeft dementie

Teamleider Ellen Spapens laat de keuken zien: "Als u nou zin heeft om een appeltaartje te bakken dan kan dat hier, hoor." Er is een aparte klusruimte met gereedschap en op de achterplaats staat een tafeltennistafel. In de grote tuin voor het zorgcentrum komt een moestuin met bloemen.

Dagopvang is voor echtgenoten emotioneel, maar geeft hen ook even rust. Hans de Bruine: "Ik word ook weleens een beetje kribbig, als ik iets tien keer gehoord heb, zeg ik: 'Nou is het klaar.' De elfde keer hoeft voor mij niet."

Teamleider Ellen Spapens: "Als u een appeltaartje wilt bakken, dan kan dat hier ook." (foto: Omroep Zeeland)

Casemanager Christa begeleidt zo'n negentig mensen met dementie en hun families in de Oosterschelderegio. Zij zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en regelt dagopvang als dat nodig wordt. "Ik vind het geweldig dat dit is gerealiseerd. Er is qua reguliere dagbesteding best veel, maar niet voor jonge mensen met een dementie."

Jongere mensen hebben andere zorg nodig

Jonge mensen met dementie krijgen in Lewedorp specifieke begeleiding, vanwege de kenmerkende vorm van dementie die vaker bij jonge mensen voorkomt en vanwege de persoonlijke omstandigheden. Vaak hebben patiënten nog jonge kinderen en een partner die nog werkt. Dat vraagt om andere praktische en psychische begeleiding dan bij ouderen.

Een team van specialisten is getraind op de jonge doelgroep. Veel jonge mensen krijgen frontotemporale dementie, een van de 55 vormen van dementie. Een arts, een psycholoog, ergotherapeut, logopedist of een fysiotherapeut kan worden geconsulteerd als dat nodig is.

In januari opent zorgorganisatie SVRZ in Terneuzen een woongroep voor jonge mensen met dementie. Voor als het thuis blijven wonen helemaal niet meer gaat.