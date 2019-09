Frank wint internationale fotoprijs: 'Zeeuws-Vlaanderen leent zich heel erg voor minimalistische fotografie'

Frank Peters schoot dit plaatje in januari ergens in West-Zeeuws-Vlaanderen en won een International Photography Award (foto: Frank Peters)

Peters is trots op zijn gewonnen award. "Het is echt een geweldige erkenning, iets wat je misschien maar één keer meemaakt", zegt hij. "Toen ik hoorde dat ik gewonnen had, stond ik te stuiteren in de woonkamer." De IPA is één van de meest prestigieuze fotowedstrijden ter wereld waar jaarlijks duizenden fotografen aan deelnemen. "Dit is een soort grand slam."

Bang voor hordes fotografietoeristen

Hij schoot de foto's in januari, 'ergens' in West-Zeeuws-Vlaanderen. Peters: "Ik ben meestal voorzichtig met het delen van mijn locaties omdat er anders hordes andere mensen naartoe gaan om daar ook te fotograferen. Eigenlijk is het het leukste om als landschapsfotograaf je eigen locaties te vinden en je eigen onderwerpen te zoeken."

Het Zeeuws-Vlaamse landschap leent zich heel erg voor minimalistische fotografie." Fotograaf Frank Peters

De fotograaf woont nog maar twee jaar in Groede. "Dus voor mij is het landschap nog redelijk nieuw. Maar het is echt fantastisch om hier te fotograferen." Hij denkt dat hij zijn winst deels aan de streek dankt. "Het Zeeuws-Vlaamse landschap leent zich heel erg voor minimalistische fotografie, omdat het landschap vrij leeg is. Er is veel ruimte, dat zie je terug in deze foto. Het is echt fantastisch om hier te fotograferen."

Peters kreeg naast zijn award ook eervolle vermeldingen, waaronder voor deze foto, genomen bij Cadzand-Bad. (foto: Frank Peters)

Door zijn prijs is Peters ook nog in de race voor de overall titel 'Photographer of the Year' die op 22 oktober in New York wordt uitgereikt. Peters: "Ik wil daar heel graag naartoe, lijkt me echt heel gaaf om mee te maken."

Eervolle vermeldingen voor Zeeuwse fotografen

Peters kreeg naast zijn award ook nog eervolle vermeldingen voor Spaceman, een foto van het meetpunt van Rijkswaterstaat in de zee bij Cadzand-Bad en Study of Bathing Jetty, drie foto's van een zwemsteiger bij Ouddorp. Ook de Bressiaanse fotografe Lieke Anna kreeg een eervolle vermelding. Zij stuurde haar serie The Courage of a Flower in.

Eervolle vermelding van IPA voor fotografe Lieke Anna uit Breskens met haar serie The Courage of a Flower (foto: Lieke Anna)

"Ik ben zo trots", schrijft ze in een reactie op Facebook. "Vooral omdat deze serie zoveel voor me betekent." Lieke Anna creëerde de serie na het overlijden van een dierbare en gebruikte daarvoor de bloemen van het rouwboeket. "Deze serie had ik nooit willen maken, maar ik moest het doen. Dat die nu een eervolle vermelding heeft gekregen, zorgt ervoor dat ik glimlach door m'n tranen."