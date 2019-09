Willeboordse keert terug in judosport als coach

Elisabeth Willeboordse (foto: Omroep Zeeland)

Willeboordse twijfelde al langer over een carrièreswitch. "Waar het doel 'topsport' best simpel was, namelijk de beste worden, ben ik nu al langere tijd op zoek naar een nieuw doel in het leven." Ook het feit dat ze zich niet op haar plaats voelt binnen de gezondheidszorg speelde een rol bij haar keuze.

"In het ziekenhuis vond ik mijn passie niet, die wereld past niet bij me. Vooral omdat ik het idee kreeg dat je onvoldoende tijd kreeg om achter het probleem van de patiënt te komen." Daarom koos ze na haar coschappen voor een baan als arts in de sociale geneeskunde. Maar ook dat bleek het niet helemaal te zijn.

'Een goed paard is nog geen goede ruiter'

Willeboordse hoopt met deze stap weer een nieuw doel te hebben gevonden. Naast haar nieuwe baan als coach in opleiding gaat Willeboordse ook de masteropleiding Coaching aan het Johan Cruyff Institute volgen. "Ik wil inzichtelijk krijgen wat ik moet doen om een goede 'ruiter' te worden", zegt ze, verwijzend naar de opmerking die voetbaltrainer Co Adriaanse ooit over bondscoach Marco van Basten maakte: "Een goed paard is nog geen goede ruiter."

Elisabeth Willeboordse (midden) met haar bronzen medaille op de Olympische Spelen in Peking (2008). (foto: ANP)

Willeboordse kijkt uit naar haar terugkeer bij de topsport, maar: "De spanning van de wedstrijd is niet iets wat ik gemist heb", geeft ze toe. Ze ziet er naar uit weer een duidelijk doel te hebben. "Dat maakt het maken van keuzes ook heel makkelijk, want eigenlijk is er dan helemaal geen keuze. Er is maar één keuze en dat is alles in het belang van de sport."

Elisabeth Willeboordse legt uit wat haar tegenstond in de zorg en wat haar nu te wachten staat