Boer Bastiaan van Boer zoekt Vrouw heeft z'n eerste liefdesbrief al binnen... van de provincie

Boer Bastiaan van 't Westeinde (foto: KRO-NCRV)

In de brief, geschreven vanuit het perspectief van een 'stadsmeisje', benadrukt de provincie de positieve kanten van Zeeland. "In jouw video merkte ik op dat alles wat jij bent ook in je provincie zit. [...] Als Zeeuw ben je nuchter, ondernemend en avontuurlijk. De provinciegrens belemmert je niet om de wereld in te trekken. Je pioniert en zoekt oplossingen voor je bedrijf, innovatie is een Zeeuw niet vreemd."

Ook de ruimte in Zeeland, het strand en baankansen worden aangestipt in de brief. Onderaan het Facebookbericht wordt de lezer verwezen naar de promotiewebsite over Zeeland. "Wil jij ook de sprong wagen om in Zeeland te komen wonen en werken en al dan niet verkering te krijgen met een boer of boerin."

Boer Bastiaan

Boer Bastiaan uit Wolphaartsdijk werd vorige week in het tv-programma Boer zoekt Vrouw voorgesteld. Net als de andere negen boeren in de eerste aflevering hoopt de Zeeuwse boer genoeg brieven te ontvangen, zodat hij mee kan doen aan het tv-programma. Alleen de vijf boeren met de meeste brieven gaan door.

