Breskens herdenkt bombardement 1944

Een bomvolle kerk tijdens de herdenking van het bombardement van Breskens. (foto: Omroep Zeeland)

De herdenking werd bijgewoond door honderden mensen. Commissaris van de Koning Han Polman hield de aanwezigen voor om te blijven vechten voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen. Om iedereen de vrijheid te geven waar in de Tweede Wereldoorlog zo hard voor gevochten is.

Vluchtende Duitsers

In Breskens waren in september 1944 duizenden Duitse militairen verzameld, om per boot de Westerschelde over te steken. Terwijl Canadezen en Britten oprukten vanuit Zeeuws-Vlaanderen, besloten de geallieerden op 11 september een bombardement op Breskens uit te voeren. Op deze manier probeerden ze de terugtrekking van de Duitse manschappen over de Westerschelde te voorkomen.

Het bombardement op Breskens verraste de inwoners. Zo rond half zagen ze vanuit de richting Schoondijke 36 Britse bommenwerpers naderen. In Breskens keken de inwoners belangstellend toe hoe de vliegtuigen naderen, in de veronderstelling dat ze door zouden vliegen naar Vlissingen om daar hun bommen te laten vallen. De dorpelingen vergisten zich.

Breskens na het bombardement in 1944 (foto: Omroep Zeeland)

De vliegtuigen van No. 2 Group RAF hadden de haven van Breskens als doel. Kort nadat de eerste 36 bommenwerpers hun lading hadden laten vallen, verscheen een tweede groep van 36 vliegtuigen. De Bressiaanders hadden nauwelijks tijd om dekking te zoeken. De haveninstallaties werden geraakt, maar de burgerwoningen in het dorp krijgen ook de volle laag.

Honderden doden en gewonden

199 dorpelingen kwamen om, vele burgers raakten gewond. En 537 panden werden volkomen verwoest, 151 zwaar beschadigd. Breskens was een dorp met 3300 inwoners. In verhouding werd daarom Breskens het zwaarst getroffen van Nederland. Bovendien kwamen er 80 tot 100 Duitse militairen om en raakten er circa 400 gewond.

Maar om tien voor half 4 's nachts werden er weer militairen overgezet. Weliswaar zo'n 40 procent minder dan vóór het bombardement, maar voor de overlevende Bressiaanders was dat extra zuur.

Verslag herdenking bombardement Breskens.