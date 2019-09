Zeeland wordt wakker: meer pabo-studenten, reactie op SGP manifest en start Open Monumentendag

Een leraar op een basisschool (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Meer pabo-studenten, maar nog steeds niet genoeg

Op de Hogeschool Zeeland hebben zich dit jaar meer pabo-studenten aangemeld dan vorig jaar. De school zegt dat deels door publiciteit voor het onderwijs komt, maar ook zeker aan de baangarantie voor pabo-studenten als ze afgestudeerd zijn. Toch is het nog niet genoeg.

Het manifest van de SGP (foto: Omroep Zeeland)

SGP manifest roept reactie op: 'Dit had echt wel beter gekund'

De SGP heeft zich niet voldoende verdiept in de jeugdzorg toen ze afgelopen week met een manifest kwamen. Dat zegt wethouder Albert Vader (PSR) van Vlissingen. "Een aantal zaken die worden opgesomd in die tien punten, die zijn we echt al aan het uitvoeren."

Een volle kerk tijdens de herdenking van het bombardement van Breskens. (foto: Omroep Zeeland)

Herdenking bombardement

In de Samen op Weg kerk in Breskens is gisteravond door zo'n honderd mensen het bombardement van 144 herdacht. Vanwege het slechte weer werd de herdenking dit jaar niet bij het monument aan de Steenoven gehouden.

Pieter van Vollenhoven (foto: ANP)

Startsein landelijke Open Monumentendag in Zierikzee

In Zierikzee geeft Pieter van Vollenhoven vandaag het startsein voor de 33e Open Monumentendag. Zaterdag en zondag openen monumenten door heel Nederland weer gratis hun deuren voor het grote publiek. Vandaag krijgen Van Vollenhoven en een aantal genodigden alvast een voorproefje van Monumentendag op Schouwen-Duiveland.

Battle of the beach vorig jaar in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Wedstrijd zandkasteel bouwen

Welke kinderen bouwen het sterkste zandkasteel? Daar draait het om in 'the Battle Batch'. Rond 11.00 uur gaan kinderen uit groep 6/7 met elkaar de strijd aan op het strand van Westkapelle. De teams hebben, bij opkomend water, ruim een uur de tijd om een zo sterk mogelijk kasteel te bouwen. Het fort dat het langst blijft staan, wint de beker.

Schotse hooglanders bij Borssele (foto: Wilma Steendijk)

Het weer

De dag begint hier en daar nog wat grijs, maar in de loop van de dag komt de zon overal tevoorschijn. Het blijft droog. Aan zee wordt het 20 graden, landinwaarts 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er wat lichte regen. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.