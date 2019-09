Meer pabo-studenten door baangarantie, maar lerarentekort blijft

Voor Rick van den Bergen was het duidelijk. Hij heeft zich ingeschreven aan de pabo, is gestart en heeft de eerste stagedag er al op zitten. Voor hem is het onderwijs 'the place to be' maar is de zekerheid op een baan ook niet onbelangrijk. "Ja het heeft meegespeeld waarom ik voor de pabo gekozen heb. Het is niet dé reden maar wel één van de redenen en ik zit hier echt helemaal op mijn plek!"

'Het is een belangrijk beroep'

Ook opleidingscoördinator Rinke van Hell (pabo HZ) ziet dat dit voor meer studenten geldt. "Studenten weten inmiddels dat het een heel belangrijk beroep is en daarnaast speelt het lerarentekort natuurlijk ook mee want als je de pabo gaat doen weet je bijna zeker dat je daarna een baan hebt."

Maar ondanks dat zal het er niet voor zorgen dat het lerarentekort wordt opgelost. Als met Rick alles goed gaat en hij studeert net als zijn medestudenten in 2023 af dan zal er, zo berekent stichting CentERdata, in Zeeland nog steeds een tekort zijn van 120 fulltime leerkrachten. Maar lang niet iedereen wil voltijds werken en dat betekent dat er dus nog meer leerkrachten nodig zijn.