Aantal Zeeuwse gemeenten met regenboogvlag bereikt record, nog één Zeeuwse gemeente weigert

Regenboogvlag (foto: Benson Kua)

Op Coming-Outdag wordt door gemeenten in heel Nederland de regenboogvlag gehesen. De vlag staat symbool voor de acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders.

Geen aparte vlaggen voor bepaalde groepen

Volgens wethouder Ankie Smit is er te weinig draagvlak in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voor een regenboogvlag. "We hebben er vorig jaar twee keer uitgebreid over gediscussieerd. De vlag uithangen is slechts een symbool. Wij vinden dat we beter kunnen inzetten op diversiteitsbeleid en dat doen we ook. Bovendien wappert de Nederlandse vlag voor iedereen en vinden we het niet nodig voor bepaalde groepen aparte vlaggen uit te hangen."

In Zeeland groeit het aantal gemeenten dat de regenboogvlag laat wapperen gestaag. In 2012 deden alleen Goes, Vlissingen en Middelburg mee. In 2015 sloten Borsele, Hulst, Sluis en Veere aan en kwam het aantal op zeven. Dit jaar zullen het er dus twaalf zijn.

Regenboogvlag bij het stadskantoor van Goes (foto: Omroep Zeeland)

Dat Tholen en Reimerswaal voor de eerste keer de regenboogvlag uithangen, ging niet zonder slag of stoot. De gemeente Tholen bedacht zelfs een slimme constructie om voor- en tegenstanders tevreden te stellen.

De gemeente plaatste een vijfde vlaggenmast, speciaal bedoeld voor de regenboogvlag en andere vlaggen die de gemeente wel gedoogt, maar zelf niet wil hijsen. LHBT Netwerk Zeeland maakt dus gebruik van deze mogelijkheid door de regenboogvlag op 11 oktober te hijsen. Ger van de Velde, burgemeester van Tholen, is hierbij aanwezig.

Reimerswaal: één stem verschil

Dat dit jaar de regenboogvlag in de gemeente Reimerswaal wappert, is ook niet vanzelfsprekend. Het had weinig gescheeld of de ingediende motie om de vlag te hijsen was eind vorig jaar weggestemd. De gemeenteraad stemde met maar één stem verschil voor.

Vorig jaar wapperde de regenboogvlag ook op andere plekken, zoals hier bij de GGD in Goes (foto: Conny de Bruyn)

Provinciehuis doet ook mee

De regenboogvlag wordt ook uitgehangen bij het provinciehuis in Middelburg. Vorig jaar was daar nog discussie over. De provincie Zeeland riep zichzelf toen uit tot regenboogprovincie, maar wilde in eerste instantie niet de regenboogvlag uithangen. Op dat besluit kwamen ze een week voor Coming-Outdag 2018 terug, uiteindelijk werd de vlag toch gehesen.