Zierikzee geeft startsein voor landelijke Monumentendag

Pieter van Vollenhoven geeft het startsein voor Monumentendag (foto: ANP)

Gasten vanuit het hele land zijn aan het einde van de ochtend welkom geheten door burgemeester Gerard Rabelink in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Volgens de burgemeester is het een memorabele dag vandaag: "Zowel voor ons erfgoed als voor ons eiland."

Roland van Scherven, vice-voorzitter Stichting Nederland Monumentenland, is blij om weer terug in Zeeland te zijn: "In Zeeland zij er veel vrijwilligers actief om de monumenten te kunnen openen dit weekend. Zonder de lokale comités zou er geen Open Monumentendag zijn."

Officiële openingshandeling vanmiddag

Deze middag staan er verschillende excursies op het programma, waaronder een bezoek aan de scheepswerf waar twee hoogaarzen te zien zijn, een rit met een rijtuig met daarvoor zware Zeeuwse trekpaarden en een bezoek aan Slot Moermond in Renesse. De officiële openingshandeling wordt aan het einde van de middag verricht door prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij arriveert rond half vier bij de Nieuwe Kerk in Zierikzee.

De Nieuwe Kerk in Zierikzee is klaar voor de start van Monumentendag (foto: Omroep Zeeland)

Het landelijke thema is dit jaar 'plekken van plezier'

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. In Zeeland openen honderden monumenten hun deuren voor publiek om. Door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken hoopt de organisatie het daarmee te behouden voor een breed publiek.