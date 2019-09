Smelly Kitchen zet De Spot onder de stank

De voorbereiding voor de EP-release zijn al begin dit jaar gestart. Boaz: "Ja, we hebben er heel veel werk in gestoken. We hebben het allemaal druk. Omdat de plaat ook op vinyl geperst wordt, gaat daar best veel tijd in zitten."

De bandleden zijn geïnspireerd door de soul en funk uit de jaren zestig en zeventig. Hoe populair deze genres zijn, is voor de band niet van belang: "Het komt bij vlagen wel weer terug, maar het blijft altijd wel een beetje. Voor ons is het belangrijk wat we zelf mooi en fijn vinden: lekker genieten en lekker dansen."

Commitment

Smelly Kitchen heeft dit jaar een paar grote optredens gedaan (Klomppop, Concert at SEA). "Begin van dit jaar zijn we met z'n allen een commitment aangegaan, dat we ervoor gaan. Een manager heeft ons op zo veel mogelijk plekken laten spelen en dat is aardig gelukt. Deze EP zou misschien wel de doorbraak moeten worden, maar wij willen gewoon veel spelen, veel podia beklimmen en veel mensen bereiken en kijken hoe ver je daarmee komt."

Boaz Brom van Smelly Kitchen vertelt over de EP 'Oui Chef'