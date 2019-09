Heleen (70) en Ria (71) maken zich op voor het WK tennis

Super Senioren is de naam van de categorie waarin tennissers ouder dan 65 jaar uitkomen. Voor Janssen is het al de achtste keer dat ze meedoet aan een wereldkampioenschap. "Ik ben al in Perth in Australië geweest en in Chicago in Amerika. Maar ook een keer in Kroatië. Dat was eigenlijk het mooiste kampioenschap tot nu toe. Er is daar een prachtig tennispark aan zee." Voor Janssen betekent deelname aan het WK ook een gezellig uitje. "We hebben een heel leuk team, waarin iedereen op één lijn staat."

Oud-profs

Janssen heeft als beste WK prestatie een tweede plaats met het team en een gedeelde derde plaats individueel. Goud halen zal ontzettend lastig worden, weet de speelster uit Kamperland. "Er zijn landen die speelsters hebben die als prof grote toernooien hebben gespeeld. Dat is bij ons wel even anders."

Ria van der Meijden (71) maakt haar debuut het het WK Super senioren (foto: Omroep Zeeland)

Voor Van der Meijden wordt het haar debuut op een WK. De Middelburgse neemt haar sport heel serieus. " Je kunt wel zeggen dat ik een beetje als prof leef ja. Ik doe oefeningetjes, eet gezond en zorg dat ik genoeg slaap." Wat ze van het WK moet verwachten weet Van der Meijden niet precies. "We gaan in ieder geval ons uiterste best doen met het team en ik denk dat een plaats bij de beste drie wel moet kunnen."

Nieuwe knie

Van der Meijden heeft nooit tennisles gehad en heeft bovendien net een lange revalidatie achter de rug. "Ik heb het mezelf een beetje aangeleerd. Daarom heb ik ook een wat andere slag dan de anderen, Elf maanden geleden had ik niet kunnen denken dat ik aan dit WK mee zou gaan doen", kijkt ze terug. "Ik heb 40 jaar met een brace om mijn knie gespeeld, maar vorig jaar ging het echt niet meer. Toen heb ik een nieuwe knie gekregen." Van der Meijden is zeker niet minder goed gaan tennissen door de medische ingreep. "Ze is beter dan ooit", zegt Heleen Janssen over haar teamgenote.