Goes wil meer woningen bouwen

Kameleonwoning (foto: Rothuizen, Fraanje, BG Peters, Van de Velde, Jan van Beekhuizen)

De stad is de laatste jaren al flink uitgebreid met wijken als Aria, het Goese Meer en Mannee, maar een forse investering in woningbouw is nodig, vindt wethouder volkshuisvesting Derk Alssema: "We zien dat veel mensen zich hier willen vestigen. Dat was ook de afgelopen jaren zo. Daarom willen we weer fors investeren in de stad en in de gemeente en veel mensen een plekje geven om te kunnen wonen."

Plan over twee maanden klaar

Goes gaat de komende weken werken aan een nieuw woningbouwplan. Hoeveel woningen er komen en waar is nog niet duidelijk, maar het plan moet al in november klaar zijn. In oktober zullen gesprekken worden gevoerd met de gemeenteraad die daarna zal stemmen over het plan. Die besprekingen zullen voor een gedeelte achter gesloten deuren plaatsvinden om de prijzen van beoogde stukken grond niet op te drijven.

De wethouder denkt niet dat trek naar de stad nieuwbouw in aangrenzende plattelandsgemeenten zoals Borsele overbodig maakt. De komst van mensen van buiten Zeeland, onder wie migranten, maakt volgens hem dat overal nieuwe woningen nodig zijn.

Derk Alssema, wethouder van Goes en lijsttrekker van het CDA (foto: Omroep Zeeland)

Goes gaat flink investeren in nieuwe woningen