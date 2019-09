Felle discussie in Middelburgse gemeenteraad over Cleene Hooge

Plan voor invulling Cleene Hooge (foto: Omroep Zeeland)

Het verzoek om extra informatie kwam van D66 en SP. Rob van Eijkelenburg (D66): "We hebben op dit moment onvoldoende materiaal om een zorgvuldige besluit te nemen. Ook willen we graag dat de Rekenkamer eens goed kijkt naar die opzet van de exploitatie."

Het verzoek zorgde voor felle woorden, vooral van Piet Kraan (Lokale Partij Middelburg). "We hebben hier in juni uitgebreid over gepraat, Ik vind dat er nu sprake is van onterechte wantrouwen. Laten we nu eerst betrokkenen hier alle ruimte geven." Afspraak is afspraak, aldus Kraan.

'Kiezersbedrog'

Zijn betoog stuitte op weerstand bij D66 en SP. Van Eijkelenburg: "We vragen gewoon om informatie. Niets meer en niets minder." Kraan reageerde opnieuw fel toen de SP suggereerde dat Kraans partij, toen die nog in de oppositie zat, vast het voorstel had gesteund. Kraan: "Dus ik zal het maar zeggen, u noemt het kiezersbedrog. Belachelijk."

Uiteindelijk werd het verzoek van D66 verworpen.

Bebouwing van natuurgebied Cleene Hooge ligt al jaren lastig in de raad. Recent is er besloten er bebouwd mag worden, met aandacht voor de natuur.

