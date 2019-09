Raad Middelburg voor verhuizing van huisartsenpost naar Middelburg

Impressie nieuwe huisartsenpost Middelburg (foto: Maron Healthcare)

De huisartsenpost zit nu nog in het ziekenhuis in Vlissingen. Omwonenden van de Kroonveldweg zijn bang voor overlast in de avonden en weekenden. Ze vrezen vooral overlast te hebben van extra verkeer, het geluid van dichtslaande autodeuren en het spoedverkeer van patiënten die met een ambulance van de huisartsenpost naar ziekenhuis worden gebracht. Toch heeft de gemeenteraad van Middelburg nu besloten geen bedenkingen in te dienen.

Om de zorgen weg te nemen wordt er een haag geplant, waardoor ze geen of minder overlast hebben van de lichten van auto's, schat het gemeentebestuur in. Tijdens avond- en nachturen zal het parkeerterrein voor een deel niet gebruikt kunnen worden. Ook dat zou overlast tegen moeten gaan.

Centrale ligging

De huisartsenpost is in de avonden en 's nachts open voor spoedhuisartsenzorg. De HAP verhuist vanwege de centralere ligging. De meeste inwoners van Walcheren zijn sneller bij de HAP in Middelburg dan in Vlissingen. Patiënten die worden doorverwezen zijn vanaf Middelburg ook sneller in het ziekenhuis in Goes.

Het gezondheidscentrum is gepland op een stuk grond bij de molen aan de Veerseweg. Nu de raad van Middelburg besloten heeft geen bedenkingen in te dienen, kan de vergunningsprocedure voor de nieuwbouwplannen verder gaan.

