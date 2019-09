Vlissings gemeentearchief verkast naar Middelburg

Wethouder Rens Reijnierse ligt het raadsvoorstel over de verhuizing van het gemeentearchief naar het Zeeuws Archief toe (foto: Omroep Zeeland)

"Medewerkers bij het gemeentearchief doen hun werk prima, maar we ondersteunen ze te weinig door te weinig middelen aan te reiken waardoor ze hun taak minder goed kunnen uitvoeren", zegt Rens Reijnierse. Drie van de vier vrijwilligers gaan volgens Reijnierse binnenkort ook met pensioen en dat zou betekenen dat hij die in de huidige situatie moet vervangen. "Het is lastig om vervangers te vinden met dezelfde deskundigheid dus dat kost tijd en geld terwijl dat in het Zeeuws Archief niet hoeft omdat daar genoeg vakgenoten rondlopen."

Emotionele elementen

Toch waren er ook een aantal oppositiepartijen waaronder de ChristenUnie. "Het gemeentearchief is de ziel van onze stad en anders blijft er alleen een leeg hart over. Door het archief weg te geven voelt als iets weggeven dat van jezelf is", zegt fractievoorzitter Coen van Dalen. Reijnierse kan zich daar wel in vinden. "De geschiedenis naar een andere stad verplaatsen is moeilijk, maar we mogen blij zijn dat het Zeeuws Archief zo dichtbij is en de archiefstukken zullen daar onder betere conditie bewaard blijven", aldus Reijnierse.

de gemeenteraad Vlissingen heeft besloten; het gemeentearchief gaat naar Middelburg

Eerder had oud-archivaris Adri Meerman een brief geschreven aan de gemeenteraad waarin hij zijn verdriet uitte als het gemeentearchief aan de Hellebardierstraat opgeheven zou worden. "Ik ben al 34 jaar betrokken bij het gemeentearchief dus ik vind het heel moeilijk", zegt Meerman. "Aan de andere kant is het geen verrassende uitkomst voor mij omdat de coalitie voorstander is. Ik ben in ieder geval blij dat ik ben gekomen naar de raadsvergadering want je strijdt weleens een keer en verliest soms wat, maar ik heb mijn best gedaan", aldus Meerman.

Lees ook: