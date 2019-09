Schandelijk wat leerling Calvijn overkomt: 'Het zijn middeleeuwse praktijken'

LAKS-voorzitter Pieter Lossie (foto: Twitter)

De vwo-leerling werd door de schoolleiding geschorst, omdat hij het programma #BOOS van BNNVARA naar de school had gehaald om te protesteren tegen het verbod op korte broeken op de school. Volgens het LAKS is het buitenproportioneel om zo zwaar te straffen. "Dat laat een algemene trend zien dat er nog heel veel moet gebeuren om jongeren meer mee te laten praten over hun eigen onderwijs", aldus Lossie.

'Het moet klaar zijn met dreiging en onderdrukking'

Volgens het LAKS komt het vaker voor op reformatorische scholen. "Leerlingen worden vaak genegeerd en er wordt niet naar ze geluisterd. Maar dit is wel erg extreem met een lange schorsing en een persverbod. Het moet klaar zijn met dreiging en onderdrukking." Pieter Lossie hoopt dat het Calvijn College in de toekomst veel meer in gesprek gaat met leerlingen, ouders en docenten. Hij hoopt dat geschorste leerling contact zoekt met het LAKS om zijn belangen te laten behartigen. "Houd moed en ga niet bij de pakken neerzitten."

Gesprek met LAKS-voorzitter Pieter Lossie

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een Nederlandse belangenbehartiger van scholieren die op 7 april 1984 werd opgericht door een aantal scholieren om de rechtspositie van scholieren in het voortgezet onderwijs te verbeteren. Op 3 december 1985 werd het actiecomité een rechtspersoon, toen de oprichtingsstatuten van de vereniging bij de notaris werden vastgesteld. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren was de eerste vereniging die volledig door minderjarigen is opgericht, wat een juridisch unicum opleverde.

#BOOS

De uitzending van presentator Tim Hofman is na een week door bijna 300.000 mensen bekeken. #BOOS heeft donderdag op Instagram bekend gemaakt dat ze verder gaan met deze zaak.

De betreffende uitzending waardoor de leerling werd geschorst.

Lees ook: