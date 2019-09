Vrouwelijke verdachte (54) Hrieps mag naar huis

De tenten van Hrieps. (foto: Anne-Marie van Iersel)

De vrouw werd op 27 augustus opgepakt. Sindsdien zat ze in voorarrest in beperkingen. Dat wil zeggen dat ze alleen contact mocht hebben met haar advocaat. Niet alleen is de 54-jarige vrouw de enige van de vier verdachten die voorlopig naar huis mag, ook is ze de enige verdachte waarvan iets wordt gezegd over de verdenking: witwassen en verduistering. Bij de andere drie verdachten worden nog geen uitspraken gedaan over hun rol bij de overval.

Overval In de nacht van zaterdag 11 mei op 12 mei werd een vrouw in haar woning in Grijpskerke overvallen. Ze was in het bezit van de dagopbrengst van festival Hrieps dat de avond daarvoor werd gehouden. De overval vond plaats rond 03.15 uur. De overvallers waren donker gekleed en gemaskerd. De drie drongen de woning binnen door een ruit in te gooien. Eenmaal binnen eisten ze van de bewoonster geld. Daarna maakten de overvallers zich uit de voeten met meer dan een half miljoen euro.

De andere drie verdachten moeten nog even wachten voor er weer over hun voorarrest wordt gesproken. De eerste persoon die werd opgepakt is een 22-jarige vrouw uit Goes. Zij hoort samen met de 24-jarige Vlissinger aanstaande dinsdag of ze langer in de cel blijven zitten in afwachting van het onderzoek en de rechtszaak. De laatste verdachte is een 22-jarige man uit Goes. Over zijn voorarrest wordt op 1 oktober weer gepraat.

