Middelburgs debat moet liever, veranderingen op komst

Installatie nieuwe gemeenteraad Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Ook is er een voorstel gedaan de huidige vergaderstructuur te veranderen zodat er meer en beter debat tussen raad en college komt. Zo is er afgesproken hoe met elkaar om te gaan tijdens de vergadering. "Spreek via de voorzitter, wacht op je beurt en gebruik "u."

Werkbezoek

Er ligt een aanbeveling dat de raad vaker op werkbezoek gaat bij personen of organisaties die de gevolgen van raadsbesluiten in de dagelijkse praktijk merken. Doel daarvan is de kloof tussen bestuur en bewoners kleiner te maken.

Een werkgroep van vier raadsleden hebben de in het totaal 34 aanbevelingen gedaan. Aanleiding zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Toen is de cultuur van het bestuur in Middelburg als thema op de agenda gezet. Voorzitter van de werkgroep Rob van Eijkelenburg: "Het was nodig. Soms gaat het er onnodig hard en onvriendelijk aan toe tijdens de vergaderingen. Dat komt de inhoud en het debat niet ten goede." Het raadslid verwijst naar de raad van donderdagavond waar collega raadslid Piet Kraan woorden als wantrouwen en kiezersbedrog gebruikte. "Niet productief", aldus Van Eijkelenburg

'Sfeer en cultuur in gemeente Middelburg moet anders' (foto: Omroep Zeeland)

Niet op de man spelen

Verder wordt er ook gekeken of raadsleden extra scholing of cursussen willen. De raad had al eerder afgesproken raadsvoorstellen leesbaarder en toegankelijker te maken. En niet langer in het debat te spelen op de man /vrouw.

Er komt een speciale avond waarop de raadsleden en het dagelijks gemeentebestuur verder afspreken hoe de cultuur binnen het Middelburgs bestuur beter kan.