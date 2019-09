Film by the Sea opent dit jaar bewust met een feelgoodfilm

Eerste festival voor nieuwe directeur

De 21e editie van Film by the Sea is het eerste festival onder leiding van Jan Doense. Hij volgt Leo Hannewijk op die twintig jaar lang artistiek directeur van het filmfestival was. In eerste instantie was er onder de vaste kern van festivalbezoekers enige ongerustheid over een nieuwe artistiek directeur, maar grote veranderingen zullen er dit jaar nog niet zijn in de programmering. Aan Jan Doense de vraag waar we dan toch zijn signatuur in kunnen herkennen tijdens Film by the Sea.

Gedurende het hele jaar vertoont Film by the Sea films in avant-première onder de naam Film by the Sea door het Jaar. Daarmee heeft Doense afgelopen jaar de nodige ervaring opgedaan om zijn publiek te leren kennen. Hij heeft de films die hij koos meerdere malen moeten verdedigen en heeft gemerkt dat het publiek van Film by the Sea best kritisch kan zijn. "Er wordt best wel kritiek geuit, maar daar heb je ook wat aan. Dan weet je gewoon oké, je kunt dit publiek niet zomaar alles voorschotelen."

Terug in de tijd

In openingsfilm La Belle Époque raakt het leven van zestiger Victor ontregeld wanneer succesvol zakenman Antoine hem kennis laat maken met een nieuwe en unieke manier van entertainment. Antoines bedrijf biedt zijn cliënten namelijk de kans om door een combinatie van slimme trucages en het naspelen van gebeurtenissen terug in de tijd te gaan, naar een moment naar keuze.

Victor besluit de meest memorabele week uit zijn leven te herbeleven, de week waarin hij zijn grote liefde voor het eerste ontmoette, veertig jaar eerder.

