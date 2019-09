Zoutelande van BLØF opnieuw in de top 10 van de Lage Landenlijst (foto: BLØF)

Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert staat opnieuw in de top 10 van de Lage Landenlijst. Dat is een lijst van de beste Nederlandstalige liedjes samengesteld op basis van publieksstemmen. Het is een samenwerking tussen de Vlaamse Radio 1 en de regionale omroepen van Zeeland, Brabant en Limburg. De complete top 100 is zaterdag vanaf 9.00 uur te horen op Omroep Zeeland Radio.

Op welke plaats Zoutelande staat, is nog niet duidelijk, want tot zaterdag 16.00 uur kan nog gestemd worden op de 10 hoogst genoteerden in de lijst.

Stem hier voor de Lage Landenlijst 2019

Klassiekers

Vorig jaar stond Zoutelande op nummer 3. Nu nestelt het lied zich opnieuw tussen Nederlandse klassiekers als Het Dorp, Pastorale, Iedereen Is Van de Wereld en de Vlaamse toppers Ploegsteert (Het Zesde Metaal) en Ruimtevaarder (Kommil Foo).

De Lage Landenlijst van 2019 bevat 28 nieuwe binnenkomers. Het aandeel Belgische noteringen in de top 100 is iets gegroeid ten opzichte van vorig jaar: 52 Vlaamse nummers, 46 Nederlandse, en twee samenwerkingen tussen Nederlanders en Belgen.

In de lijst staat muziek van de jaren vijftig tot heden. Vergeleken met vorig jaar is er een groter accent komen te liggen op recent repertoire. Het aantal nummers van ná 2000 is gestegen naar 36.

Luister naar de Lage Landenlijst!

De live-uitzending van de definitieve lijst wordt gepresenteerd door Jan Hautekiet van VRT Radio en Maarten Kortlever van Omroep Brabant vanaf de veerpont in Ophoven in het Rivierpark Maasvallei. De gezamenlijke uitzending van de Lage Landenlijst is van 9.00 uur tot 18.00 uur te horen op de radio bij Omroep Zeeland, L1, Omroep Brabant en VRT Radio 1.

Dat houdt in dat onze reguliere radioprogramma's vervallen. De nieuwsbulletins deze dag worden ook verzorgd door de gezamenlijke omroepen en bestaan uit een mix van nieuws uit Vlaanderen, Brabant, Limburg en Zeeland.