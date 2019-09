'Beste medicijn is een overwinning tegen Ajax'

GOES-trainer Ruud Pennings (foto: Orange Pictures)

"Het waren twee zware wedstrijden", begint GOES-trainer Ruud Pennings over de nederlagen tegen Jong Almere City (0-3) en DVS'33 (4-0). Wat opviel is dat GOES weinig kansen creëerde. "We zijn nog niet waar we willen zijn. Het beste medicijn is een overwinning. Voor het moraal en zelfvertrouwen."

Derde Divisie A

stand 1. DVS'33 3-9 2. Hoek 3-9 3. Sparta Nijkerk 3-9 4. Harkemase Boys 3-9 5. Jong Almere City FC 2-6 12. GOES 3-3 15. Ajax 2-0

Daniel Wissel is voor het eerst weer in de wedstrijdselectie van GOES opgenomen. De aanvaller vierde afgelopen dinsdag zijn rentree na lang blessureleed. Wissel speelde dertig minuten mee in het oefenduel tegen VC Vlissingen. "Daniel traint al wekenlang mee, maar is nog niet helemaal wedstrijdfit. Maar hij kan een gedeelte spelen."

Vanavond komt er meer duidelijkheid over de inzetbaarheid van Miquel Crucq (was ziek) en middenvelder Tim de Winter, die met heupklachten kampt.. "Tim heeft donderdag volledig meegetraind. Het is even afwachten of hij reactie heeft."